ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Видав себе моторошним виттям: на Одещині екологи "спіймали" на камеру рідкісного птаха

Невеликий, але дуже корисний хижий птах влаштував нічний «концерт» на Одещині, привернувши увагу екологів виттям та свистом.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Сич хатній

Сич хатній / © Фото з відкритих джерел

Несподівана зустріч з рідкісним птахом сталася у селі Андрієво-Іванівка Березівського району на Одещині. Екологам вдалося виявити сича хатнього в темний час доби завдяки його гучному голосу.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу в соціальній мережі Facebook.

Що відомо про сича хатнього

Сич хатній (або домовик) — це невелика сова, яка, попри свою назву, не живе в квартирах, але полюбляє селитися поруч із людьми: на горищах, під дахами сараїв, у покинутих будівлях або дуплах старих дерев.

Його зовнішність важко сплутати з кимось іншим:

  • приплюснута голова;

  • великі жовті очі, що дивляться на вас «з осудом»;

  • характерні білі «брови» та «підборіддя».

Сич хатній / Джерело: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Сич хатній / Джерело: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Чому він корисний і чим цікавий

Цей птах — справжній помічник для фермерів та дачників. Він полює на жуків, метеликів та, головне, на дрібних гризунів, контролюючи їхню популяцію.

Унікальною «суперсилою» сича є його шия: він здатен повертати голову майже на 270 градусів, що дозволяє йому бачити все навкруги, не рухаючи тілом.

«Вдень сич може годинами сидіти нерухомо, залишаючись майже непомітним. Активний він переважно вночі», — розповідають екологи.

Охоронний статус

Хоча сич хатній поширений по всій території України, він потребує захисту. Цей вид охороняється Бернською конвенцією та Конвенцією CITES. А в деяких регіонах України (наприклад, на Дніпропетровщині та Донеччині) він навіть занесений до обласних Червоних книг.

Нагадаємо, в Ужгороді гусак «паралізував» рух на дорозі. Птах кілька хвилин спокійно крокував проїзною частиною, що змусило водіїв зупинитись і чекати звільнення проїзду.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie