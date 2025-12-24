- Дата публікації
Видав себе моторошним виттям: на Одещині екологи "спіймали" на камеру рідкісного птаха
Невеликий, але дуже корисний хижий птах влаштував нічний «концерт» на Одещині, привернувши увагу екологів виттям та свистом.
Несподівана зустріч з рідкісним птахом сталася у селі Андрієво-Іванівка Березівського району на Одещині. Екологам вдалося виявити сича хатнього в темний час доби завдяки його гучному голосу.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу в соціальній мережі Facebook.
Що відомо про сича хатнього
Сич хатній (або домовик) — це невелика сова, яка, попри свою назву, не живе в квартирах, але полюбляє селитися поруч із людьми: на горищах, під дахами сараїв, у покинутих будівлях або дуплах старих дерев.
Його зовнішність важко сплутати з кимось іншим:
приплюснута голова;
великі жовті очі, що дивляться на вас «з осудом»;
характерні білі «брови» та «підборіддя».
Чому він корисний і чим цікавий
Цей птах — справжній помічник для фермерів та дачників. Він полює на жуків, метеликів та, головне, на дрібних гризунів, контролюючи їхню популяцію.
Унікальною «суперсилою» сича є його шия: він здатен повертати голову майже на 270 градусів, що дозволяє йому бачити все навкруги, не рухаючи тілом.
«Вдень сич може годинами сидіти нерухомо, залишаючись майже непомітним. Активний він переважно вночі», — розповідають екологи.
Охоронний статус
Хоча сич хатній поширений по всій території України, він потребує захисту. Цей вид охороняється Бернською конвенцією та Конвенцією CITES. А в деяких регіонах України (наприклад, на Дніпропетровщині та Донеччині) він навіть занесений до обласних Червоних книг.
