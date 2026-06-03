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Видавав себе за підлітка в Telegram: на Кіровоградщині 29-річний ґвалтував неповнолітніх
На Кіровоградщині взяли під варту чоловіка, який через соцмережі виходив на дітей, запрошував на зустріч, а потім ґвалтував їх.
На Кіровоградщині правоохоронці викрили та взяли під варту 29-річного чоловіка, який через Telegram знайомився з дітьми та ґвалтував їх.
Про це пишуть Офіс генпрокурора і поліція Кіровоградської області.
Зловмисник 1997 року народження шукав дітей у Telegram-каналі знайомств. У спілкуванні чоловік видавав себе за ровесника або хлопця, ненабагато старшого за співрозмовниць.
«Після листування він домовлявся з неповнолітніми про особисті зустрічі. Саме під час цих зустрічей, за даними правоохоронців, підозрюваний вчиняв щодо дітей насильницькі дії сексуального характеру», — розповіли правоохоронці.
Наразі встановлено двох потерпілих. Одній дівчинці на момент знайомства було 14 років, іншій лише 12.
Окремо чоловіку інкримінують злочини, повʼязані з дитячою порнографією. Погрожуючи розголосом отриманої інформації, він змушував надсилати дівчаток інтимний контент.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному — 15 років тюрми.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі п’яний майор поліції зґвалтував 14-річну і намагався збрехати колегам, які приїхали його затримувати.