Видавав себе за підлітка в Telegram: на Кіровоградщині 29-річний ґвалтував неповнолітніх

На Кіровоградщині заарештували 29-річного чоловіка за зґвалтування двох дівчаток та виготовлення дитячої порнографії

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На Кіровоградщині правоохоронці викрили та взяли під варту 29-річного чоловіка, який через Telegram знайомився з дітьми та ґвалтував їх.

Про це пишуть Офіс генпрокурора і поліція Кіровоградської області.

Зловмисник 1997 року народження шукав дітей у Telegram-каналі знайомств. У спілкуванні чоловік видавав себе за ровесника або хлопця, ненабагато старшого за співрозмовниць.

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«Після листування він домовлявся з неповнолітніми про особисті зустрічі. Саме під час цих зустрічей, за даними правоохоронців, підозрюваний вчиняв щодо дітей насильницькі дії сексуального характеру», — розповіли правоохоронці.

Наразі встановлено двох потерпілих. Одній дівчинці на момент знайомства було 14 років, іншій лише 12.

Окремо чоловіку інкримінують злочини, повʼязані з дитячою порнографією. Погрожуючи розголосом отриманої інформації, він змушував надсилати дівчаток інтимний контент.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному — 15 років тюрми.

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Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі п’яний майор поліції зґвалтував 14-річну і намагався збрехати колегам, які приїхали його затримувати.

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