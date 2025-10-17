ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
249
1 хв

Видовищне відео: як українці знищили "Смерч", що місяцями атакував Миколаївщину

Українські захисники зупинили щоденний терор Миколаївської області: знищено ворожу установку «Смерч», яка регулярно обстрілювала поля регіону.

Ірина Лаб'як
Момент знищення БМ-30 «Смерч» на півдні України

Момент знищення БМ-30 «Смерч» на півдні України / © скриншот з відео

Сили оборони України знищили реактивну систему залпового вогню БМ-30 «Смерч», з якої російські військапротягом трьох місяців обстрілювали Миколаївську область. Момент знищення зняли на відео.

Про це повідомили начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та підрозділи Сил оборони півдня.

Сили оборони півдня зазначили, що БМ-30 «Смерч» було уражено напередодні завдяки ударним дронам і аеророзвідці підрозділу Lasar’s Group. Це сталося в Херсонській області на відстані майже 50 км.

Кім додав, що цей «Смерч» неодноразово обстрілювала поля Миколаївської області протягом останніх трьох місяців.

БМ-30 «Смерч» — характеристики

БМ-30 «Смерч» — важка 300-міліметрова багатоствольна РСЗВ, прийнята на озброєння наприкінці 1980-х. Вона створена для ураження скупчень живої сили, бронетехніки, артилерії, командних пунктів, складів і вузлів зв’язку на великі дистанції. Система має 12 пускових труб і випускає залп приблизно за 38 секунд. Дальність залежить від типу ракети: стандартні снаряди — близько 70-90 км, модернізовані — до 120 км і більше. «Смерч» може використовувати фугасні, касетні, термобаричні, самонаведені та уламково-фугасні боєприпаси.

До слова, 16 жовтня Росія атакувала Миколаїв авіазасобом: у місті пролунали вибухи під час тривоги. Повітряні сили підтвердили пуск з Су-34 над Чорним морем. У Мережі з’явилася інформація, що це міг бути перший удар по Миколаєву далекобійним КАБом з дальністю понад 150 км.

