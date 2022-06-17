Вєрка Сердючка в культовому образі провідниці насмішила мемом з Шольцом, Макроном і Драґі

Вєрка Сердючка в культовому образі провідниці насмішила мемом з Шольцом, Макроном і Драґі

Українська зірка Вєрка Сердючка відреагувала на приїзд до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драґі.

Так, вранці 16 червня вони прибули до Києва, аби зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

Представники європейських країн їхали із Польщі до України потягом. У Мережі з'явилися відповідні фото і українці не втрималися та наробили купу дотепних мемів.

Зокрема, Сердючка поділилася фотожабою, де постала позаду у вагоні в культовому образі провідниці. Вєрка має спантеличений вигляд і каже: "Я шо, в анекдот попала?".

Фото: instagram.com/v_serduchka

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка заспівала у київському метро. Юрій Горбунов показав відео з виступу.

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