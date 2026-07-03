Виганяли військових лопатами: у Волинському ТЦК пояснили інцидент на приватному подвір’ї

Військові ТЦК / © Цензор.нет

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Очільник Волинського обласного ТЦК Роман Немашкало на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради прокоментував резонансний інцидент з військовими, яких місцеві мешканці виганяли лопатами з приватного подвір’я.

Засідання ТСК транслював у своєму YouTube-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами Немашкала, службове розслідування ще триває, тому остаточних висновків наразі немає. Водночас він навів пояснення самих військовослужбовців: переслідуючи мікроавтобус, вони сприйняли ділянку як вільну територію, оскільки не побачили житлових будівель, а в’їзд був відкритий.

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Очільник обласного ТЦК повідомив, що зараз встановлюється, кому саме належить земельна ділянка, і наголосив, що, за словами учасників інциденту, умислу заїжджати на приватну територію вони не мали.

Начальник Ковельського ТЦК та СП Олександр Левицький повідомив, що одного з військовослужбовців — старшого групи оповіщення, молодшого сержанта Ласло — притягнули до відповідальності: йому оголошено догану.

Немашкало також пояснив, чому в ситуацію не втрутилася поліція: «Поліція не ризикнула виходити до людей з лопатами».

У ТЦК додали, що один з учасників інциденту — чоловік, якого зняли з військового обліку ще 2015 року — був повторно взятий на облік та мобілізований.

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Нагадаємо, сутичка з лопатами сталася 9 червня у селі Вербка Ковельського району. Тоді восьмеро військовослужбовців групи оповіщення, з яких лише двоє мали бойовий досвід, опинилися на території приватної власності. Один із військових дістав удар по голові лопатою.

Раніше речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук розповідала, що поліцейські висунули водію мікроавтобуса «законну вимогу» зупинитися, однак той її проігнорував і продовжив рух до села Вербка. За її словами, автомобіль заїхав на «невизначену територію», хоча на кадрах з місця події чітко видно, що йдеться про приватне домоволодіння, огороджене парканом.

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