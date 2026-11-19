Кінь Пржевальського / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику опублікували світлину дикого коня Пржевальського.

Відповідне фото з’явилося на сторінці заповідника.

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«Зустрічайте — кінь Пржевальського! Не плутати зі звичайним конем: цей без сідла, без підков і, головне, без начальника! Вигляд суворий, характер незалежний, а графік роботи — „сам собі господар“”— додали в заповіднику.

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Що відомо про коней Пржевальського

Кінь Пржевальського — рідкісний підвид дикого коня, названий на честь мандрівника Миколи Пржевальського, який відкрив його 1879 року. У XX столітті ці тварини зникли з дикої природи, проте їх вдалося зберегти завдяки розведенню в зоопарках. Згодом коней почали повертати до природного середовища.

Від свійських коней вони відрізняються міцною статурою, короткою стоячою гривою та темною смугою вздовж спини. Дорослі особини важать від 230 до 350 кілограмів, а тривалість їхнього життя становить приблизно 15–18 років.

У природі коні Пржевальського живуть невеликими табунами, які зазвичай очолює дорослий жеребець. Харчуються переважно трав’янистою рослинністю та здатні витримувати значні перепади температур.

У Чорнобильській зоні відчуження коні Пржевальського з’явилися 1998 року. Тварини поступово пристосувалися до місцевих умов і сформували дику популяцію. За оцінками науковців, у грудні 2020 року їхня чисельність становила приблизно 120–150 особин.

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Цікаво, що ці степові тварини почали освоювати навіть лісові масиви та покинуті будівлі. Водночас серед загроз для популяції залишаються лісові пожежі та мінна небезпека, що виникла внаслідок російського вторгнення до України.

Нагадаємо, раніше у Чорнобилі фотопастка зафіксувала незвичайний момент із життя дикої природи. Рись зазирнула просто в камеру, залишивши по собі кумедні кадри.

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