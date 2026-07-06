Вигорілі дотла вулиці та шоковані мешканці: який вигляд має Вишневе після удару РФ (фото, відео)

Удар по Вишневому / © ТСН

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Вишневе на Київщині опинилося в епіцентрі удару Росії: знищено декілька вулиць. Вибухи лунали декілька годин. Станом на обід, за даними рятувальників, детонація завершилася. Внаслідок удару загинуло четверо людей і 21 поранений, ще одна людина загинула у Святопетрівському.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко кореспондентці ТСН Неллі Ковальській.

«Кожен будинок перевіряється. Спочатку заходять вибухотехніки. Потім рятувальник та слідчі. Також складаємо відповідні акти», — прокоментував він на місці удару.

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Атака спричинила масштабну пожежу на території складських приміщень, а ударна хвиля та уламки пошкодили десятки приватних будинків, адміністративних і торговельних будівель. Через пожежі тимчасово погіршилася якість повітря.

Згодом влада повідомила, що кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до шести людей.

«Рятувальники, медики, поліцейські та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Робимо все можливе, щоб допомогти постраждалим, ліквідувати наслідки атаки та підтримати людей, які опинилися в біді», — написав очільник Київської ОВА Калашник.

Розповіді очевидців

Мешканці Вишневого відходять від шоку після масованого удару Росії. Вони втратили свої домівки. Одна із жительок міста розповіла, що на момент атаки були у знайомих.

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«О п’ятій годині зателефонували, сказали, що горить (наш будинок — ред.). Я зразу позвонила на 101. Мені сказали, що зараз черга, чекайте. Тут сусіди телефонують, горить. Дороги перекриті, я сюди доїхати не можу…Я через Петрівське об’їхала, бо ми були у знайомих. Тут вже воно все потухло», — розповіла Лідія Іванівна та побідкалася, що у будинку все згоріло дотла.

За її словами, сусіди вискакували в одних нічних сорочках.

Інша жителька розповідає, що атака почалася о 3-й годині ночі, тоді затихло, а через годину — від 4 і до 7 години все вибухало.

Ще один мешканець додав, що його будинок зазнав серйозних пошкоджень, а літня кухня згоріла. Він показав сімейну реліквію — вишиту бабусею картину з Кобзарем, яка вціліла. Картина непохитно висить на стіні оселі, постраждалої від обстрілу росіян.

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Дата публікації 13:13, 06.07.26 Кількість переглядів 47 Наслідки масованої атаки на Вишневе

Що відбувається зараз у Вишневому

Речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан поінформувала, що у Вишневому евакуювали понад 600 осіб. На місці створено оперативний штаб, працюють рятувальники разом з працівниками Національної поліції і місцевими органами влади.

«Дійсно, на даний момент вже евакуйовано більше 600 чоловік. Людей евакуюють у спеціально визначені місця. Також по всіх локаціях працюють фахівці піротехнічних відділень для того, щоб ще раз перевірити приватні домоволодіння на предмет вибухонебезпечних предметів. Також обстежується кожен житловий будинок для того, щоб ще раз перевірити», — розповіла вона.

Удар по Вишневому — останні новини:

Нагадаємо, 6 липня Росія завдала удару по Вишневому на Київщині. На місці атаки триває розбір завалів, пошуково-рятувальна операція та евакуація. Існувала загроза повторної детонації та шкідливе повітря. Серед постраждалих — двоє дітей: 9-місячне немовля та 12-річна дитина.

Після обстрілу влада організовувала евакуацію мешканців із небезпечної зони. Загалом евакуйовано близько 500 людей.

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