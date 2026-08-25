Вигорілий та у руїнах: РФ вгатила по відомому ТРЦ у великому обласному центрі, деталі (моторошні фото)

Атака РФ по ТРЦ у Дніпрі / © ДСНС у Дніпропетровській області

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Росія вночі 25 серпня атакувала великий торговельно-розважальний центр у Слобожанській громаді на Дніпропетровщині. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про ТРЦ «Караван» в обласному центрі.

ДСНС області показала фото наслідків російської атаки.

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«У ніч на 25 серпня внаслідок атаки у Слобожанському Дніпровського району виникли пожежі на території поряд із ТРЦ та всередині будівлі. Пошкоджені вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру», — йдеться у повідомленні.

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Станом на ранок рятувальники оперативно ліквідували займання.

За даними ДСНС, інформація щодо постраждалих не надходила.

Місцеві ЗМІ припускають, що Росія, ймовірно, цілилася у сам ТЦ «Караван», проте удар прийшовся по паркувальній території поруч із будівлею, внаслідок чого загорілися автомобілі. Там виникла пожежа.

© ДСНС у Дніпропетровській області

© ДСНС у Дніпропетровській області

© ДСНС у Дніпропетровській області

© ДСНС у Дніпропетровській області

© ДСНС у Дніпропетровській області

© ДСНС у Дніпропетровській області

Атака РФ по ТРЦ у Кривому Розі — останні новини

Нагадаємо, 21 серпня Росія завдала смертельного удару по найбільшому торговельно-розважальному комплексу Кривого Рогу, коли там було багато людей. Багато загиблих та поранених. За даними влади, росіяни атакували ТРЦ «Шахедами». Після обстрілу горіли магазини всередині торговельного центру.

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Згодом стало відомо, що Росія атакувала ТРЦ «Сонячна Галерея» у Кривому Розі. Внаслідок цинічного удару загинули щонайменше 16 людей, серед жертв — працівниці магазинів, яких так і не дочекалися вдома діти та чоловіки.

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