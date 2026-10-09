Вихідними транспорт в Києві ходитиме по-новому: всі маршрути та схеми

Найближчими вихідними — 10 та 11 жовтня — у Києві низка автобусів і один із тролейбусів тимчасово змінять маршрути свого руху.

Про це повідомив «Київпастранс».

Від початку до закінчення сезонних ярмарків рух маршрутів буде організовано:

автобус № 2 від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі — бульв. Вацлава Гавела — вул. Гарматна — просп. Берестейський до вул. Шолуденка. У зворотному напрямку без змін;

автобус № 39 буде організовано трасою: проспект Голосіївський — просп. Науки — вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) — вул. Лисогірська — пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;

автобус № 49 від від ст. міської електрички «Березняки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі — проспект Павла Тичини — Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 87 в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі — просп. Павла Тичини — вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

автобус № 95 в напрямку Русанівських садів від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі — просп. Павла Тичини — Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 101 від станції метро «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі — вул. Рональда Рейгана — вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;