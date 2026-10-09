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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2844
Час на прочитання
2 хв

Вихідними транспорт в Києві ходитиме по-новому: всі маршрути та схеми

У Києві 10 і 11 жовтня через сезонні ярмарки зміниться рух дев’яти автобусних маршрутів і тролейбуса.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Транспорт Києва змінить схему руху на вихідними

Транспорт Києва змінить схему руху на вихідними / © Facebook/Київпастранс

Найближчими вихідними — 10 та 11 жовтня — у Києві низка автобусів і один із тролейбусів тимчасово змінять маршрути свого руху.

Про це повідомив «Київпастранс».

  • 10 жовтня буде змінено маршрути автобусів №№ 2, 39, 49, 87, 95, 101 та тролейбусів № 34.

  • 11 жовтня зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів №№ 31, 110, 112.

Від початку до закінчення сезонних ярмарків рух маршрутів буде організовано:

Рух транспорту 10 жовтня

  • автобус № 2 від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі — бульв. Вацлава Гавела — вул. Гарматна — просп. Берестейський до вул. Шолуденка. У зворотному напрямку без змін;

  • автобус № 39 буде організовано трасою: проспект Голосіївський — просп. Науки — вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) — вул. Лисогірська — пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;

  • автобус № 49 від від ст. міської електрички «Березняки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі — проспект Павла Тичини — Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

  • автобус № 87 в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі — просп. Павла Тичини — вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

  • автобус № 95 в напрямку Русанівських садів від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі — просп. Павла Тичини — Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

  • автобус № 101 від станції метро «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі — вул. Рональда Рейгана — вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;

  • тролейбус № 34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

Рух транспорту 11 жовтня

  • автобус № 31 по трасі: ст.м. «Політехнічний інститут» — просп. Берестейський — вул. Богдана Гаврилишина — вул. Митрофана Довнар-Запольського — вул. Дегтярівська — вул. Білоруська — вул. Деревлянська — вул. Юрія Іллєнка — вул. Академіка Ромоданова — вул. Загорівська — вул. Князя Володимира Мономаха — вул. Татарська;

  • автобуси № 110, 112 відповідно від ст. м. «Площа Українських Героїв» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі — вул. Івана Микитенка — вул. Сірожупанників — вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

Нагадаємо, у трьох районах правого берега Києва вранці у п’ятницю, 9 жовтня, призупинили рух частини громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі.

8 жовтня у Києві через російську атаку сталося аварійне відключення електроенергії. У столиці частково призупинявся рух електротранспорту та метро. Близько 19:25 рух метро відновили.

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