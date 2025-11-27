ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

Вихваляли Путіна: СБУ затримала чиновниць Одеської міськради

Жінки вихваляли диктатора та агітували за капітуляцію України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
СБУ викрила зрадниць

СБУ викрила зрадниць / © twitter/СБУ

В Одесі викрито двох заступниць очільника однієї з районних адміністрацій міської ради, які у розмовах з колегами вихваляли російського диктатора Володимира Путіна та агітували за капітуляцію України.

Про це повідомили в СБУ.

Жінки також поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення Одеської області, зазначила спецслужба.

Фігуранткам оголосили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років в’язниці.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині викрили ідейного «крота» РФ, який наводив ракети на свою військову частину і відмовився від «винагороди», що пропонували росіяни.

Дата публікації
Кількість переглядів
240
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie