Вихваляли Путіна: СБУ затримала чиновниць Одеської міськради

СБУ викрила зрадниць / © twitter/СБУ

Реклама

В Одесі викрито двох заступниць очільника однієї з районних адміністрацій міської ради, які у розмовах з колегами вихваляли російського диктатора Володимира Путіна та агітували за капітуляцію України.

Про це повідомили в СБУ.

Жінки також поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення Одеської області, зазначила спецслужба.

Реклама

Фігуранткам оголосили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років в’язниці.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині викрили ідейного «крота» РФ, який наводив ракети на свою військову частину і відмовився від «винагороди», що пропонували росіяни.