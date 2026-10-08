Викладач відгамселив студента просто в аудиторії на Одещині: бив по голові і зламав палець (відео)

Момент побиття студента в Ізмаїлі / © скриншот з відео

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В Ізмаїлі Одеської області розгорівся гучний скандал через побиття студента в одному з професійних училищ. На шокувальному відео викладач б’є учня по голові, шарпає, внаслідок чого хлопець зламав палець. За справу взялася поліція.

Про це повідомили телеграм-канали та видання «Південь сьогодні».

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У соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік, якого називають викладачем Дунайського центру професійної освіти (колишнього ВПУ №9), спочатку б’є по голові студента, а потім тягне його кудись. Перед цим хлопець сидів за комп’ютером в аудиторії.

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Автори дописів стверджують, що внаслідок конфлікту студенту нібито зламали палець. У коментарях також зазначають, що чоловік на відео начебто працює викладачем інформатики у цьому навчальному закладі. В одному з дописів користувачі навіть назвали його ім’я та прізвище.

Під публікаціями триває активне обговорення обставин конфлікту та того, хто міг бути його винуватцем. Водночас більшість коментаторів стають на бік студента, наголошуючи, що незалежно від можливої поведінки хлопця бити його ніхто не має права.

В Ізмаїльському райвідділі поліції повідомили, що вже зареєстрували інформацію про подію та розпочали перевірку. Водночас правоохоронці зазначили, що до цього жодних звернень щодо поведінки згаданого викладача вони не отримували.

Дата публікації 16:37, 08.10.26 Кількість переглядів 276 Викладач училища в Ізмаїлі побив студента і зламав йому палець

У Департаменті освіти і науки Одеської ОДА уже відреагували на резонансне відео. Поведінку педагога назвали неприпустимою, наголосивши, що «насильству в освіті немає і не може бути жодного виправдання». Відомо, що викладача уже звільнили.

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«Водночас ступінь відповідальності за вчинене — це вже компетенція правоохоронних органів. І тут має бути дана належна правова оцінка всім обставинам інциденту. Для мене принципово важливо одне: жодна дитина чи молода людина, яка приходить до закладу освіти, не повинна боятися приниження, агресії чи фізичного насильства», — наголосив директор Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

До слова, раніше на Рівненщині учитель фізкультури вдарив у живіт 16-річного підлітка після зауваження через шум. За даними правоохоронців, під час конфлікту в альтанці 42-річний чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Підлітка відправили на обстеження до лікарні.

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