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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
16
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Викладачі мають відчувати підтримку, перспективу і справедливість — проректор ЛНУ Віталій Кухарський

Формування університету майбутнього – це не лише про візії, а про щоденну роботу з людьми, які створюють цей простір. І викладачі, і адміністративний персонал, і всі, хто забезпечує навчальний процес, мають відчувати, що є підтримка, перспектива, справедливість.

Викладачі мають відчувати підтримку, перспективу і справедливість — проректор ЛНУ Віталій Кухарський

По це зазначив проректор Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) Віталій Кухарський.

На думку проректора, мотивація починається з простого: гідного визнання праці, прозорої системи заохочення та реальних можливостей для професійного зростання. 

Один із наших пріоритетів – формування чіткої політики винагороди за внесок у розвиток університету: участь у міжнародних проєктах, створення інноваційних курсів, адміністрування цифрових рішень, акредитація освітніх програм, викладання іноземною мовою. 

“Має бути створена система розвитку компетенцій як для викладацького, так і адміністративного персоналу – з відкритими можливостями для зростання, навчання, лідерства. Школи лідерства, підтримка жіночого представництва в управлінні та науці, відкриті конкурси на всі адміністративні та керівні позиції формують нову культуру прозорості та відповідальності”, – зазначає проректор ЛНУ Кухарський.

Ці підходи мають бути доповнені прозорими механізмами фінансової мотивації для гарантів і робочих груп освітніх програм. Формування бюджетів програм із передбаченими витратами на промоцію та розвиток – одна з кращих європейських практик, що дозволяє підвищити якість і автономність освітнього процесу.

 

Фото з особистого архіву Віталія Кухарського

Фото з особистого архіву Віталія Кухарського

Створити умови, в яких комфортно працювати усім

Якісна освіта починається з простого запитання: чи зручно тим, хто її забезпечує? У першу чергу – сучасні офіси та навчальні простори. Пріоритет – модернізація застарілих приміщень, стабільний високошвидкісний інтернет, резервне живлення, надійна техніка й доступ до всіх необхідних інструментів.

Цифрова інфраструктура – ще один ключовий елемент. Сучасна LMS, інтерактивні платформи для гібридного навчання, доступ до провідних наукових баз, використання інструментів штучного інтелекту – усе це має бути не винятком, а стандартом.

Віталій Кухарський додає, що комфортна робота – зони відпочинку, підтримка ментального здоров’я, профілактика вигорання, доступність простору для людей з інвалідністю, інфраструктура для працівників із дітьми – важливі елементи, що напряму впливають на щоденну ефективність.

Інтегруватися в європейський освітній простір

На думку проректора, європейські практики свідчать, що міжнародна відкритість – це основа якості, визнання та доступу до нових можливостей.

Інтеграція у світову академічну спільноту включає системну роботу з міжнародними рейтингами, участь у професійних об’єднаннях, співпрацю з європейськими університетами. Це і спільні програми, і академічна мобільність, і грантові ініціативи. Університет має бути присутній на таких майданчиках, як Європейська асоціація міжнародної освіти (EAIE), брати участь у створенні подвійних дипломів, міжнародних дослідженнях і короткострокових стажуваннях.

“Найкращі зміни – ті, які працюють не лише на стратегічному рівні, а відчуваються в щоденній роботі. І саме такими мають стати зміни в університетському середовищі – реальними, відчутними й орієнтованими на розвиток”, – підсумовує Кухарський.

Дата публікації
Кількість переглядів
16
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