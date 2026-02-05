Викладачка університету наводила удари по Харкову: деталі та фото

Затримана СБУ викладачка, яка наводила російські удари на Харків / © СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Харкові 61-річну викладачку університету, яка допомагала ворогу готувати нову серію ракетно-бомбових атак по місту. Жінка передавала кураторам з ГРУ Росії координати, маскуючи звіти англійською мовою.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що до підготовки обстрілу Харкова була причетна 61-річна викладачка іноземної мови одного з місцевих університетів, яку завербували російські спецслужби. До поля зору ворога вона потрапила через родича, що мешкає в РФ і співпрацює з ворожою розвідкою.

Після вербування жінка пішки пересувалася обласним центром, фіксуючи місця дислокації особового складу та військової техніки Сил оборони України. Вона фотографувала об’єкти і наносила на електронні мапи локації будівель, які, на її переконання, могли використовувати українські військові.

Крім того, агентка намагалася непомітно отримувати інформацію про захисників Харкова під час нібито побутових розмов зі знайомими.

Зібрані дані вона систематизувала в розвідувальні звіти, частину з яких, з міркувань конспірації, складала англійською мовою та передавала куратору з ГРУ РФ через месенджери.

Листування викладачки з ворогом / © СБУ

Для маскування співпраці з ворогом фігурантка регулярно змінювала мобільні телефони, спілкувалася з куратором в анонімних чатах і щоразу видаляла листування після сеансів зв’язку.

Втім, ці заходи не допомогли. Контррозвідка СБУ завчасно викрила агентку, задокументувала її протиправну діяльність і затримала за місцем проживання. Паралельно було вжито заходів для захисту локацій Сил оборони в районі активності ворожої розвідки.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфони. Слідчі повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Викладачка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, СБУ затримала в Івано-Франківську 17-річну агентку РФ, яка готувала нові удари по Бурштинській ТЕС. Дівчину завербували через оголошення про роботу, пообіцявши легкий заробіток. Вона пішки діставалася стратегічного об’єкта, фотографувала його та підстанції, передаючи координати кураторам. Фігурантку схопили на місці злочину з доказами в телефоні.