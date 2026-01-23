Виклик для ППО: The Guardian розповіло про нові російські дрони із західними деталями

Рендер дрона-камікадзе «Герань-5» / © ГУР Міноборони

Росія вивела на поле бою нову модель далекобійного ударного БпЛА «Герань-5». Експерти попереджають: висока швидкість та новітні технології цього дрона можуть стати серйозним викликом для української ППО.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані української розвідки та аналітичні звіти.

Що відомо про «Герань-5»

Уламки нового безпілотника, збитого на початку січня, вказують на суттєвий технологічний стрибок у порівнянні з попередніми іранськими «Шахедами». Наразі відомо про щонайменше два випадки збиття таких дронів — поблизу Києва та Дніпра.

Ключові характеристики новинки:

Конструкція: на відміну від дельтоподібних «Шахедів», «Герань-5» має циліндричний фюзеляж та крила, що робить його схожим на звичайний літак.

Швидкість: завдяки китайському турбореактивному двигуну дрон розганяється до 600 км/год . Це значно швидше за попередню версію («Герань-3»), яка видавала до 400 км/год.

Дальність та вага: дрон долає до 1000 км і несе бойову частину вагою 90 кг .

Західна «начинка»: у збитих апаратах виявлено компоненти з Німеччини та Китаю, а також мікросхеми, ймовірно, вироблені у США.

Виклик для мобільних груп ППО

Зростання швидкості дронів критично скорочує «вікно» для їхнього збиття. Мобільні вогневі групи на пікапах, які є основою захисту від БпЛА, мають лічені секунди, щоб навестися та відкрити вогонь по цілі, що лежить на швидкості 600 км/год.

Нова стратегія Кремля: якість замість кількості

Попри прогнози про масове нарощування кількості пусків, Москва, схоже, зосередилася на технологічному вдосконаленні. За даними Інституту науки та міжнародної безпеки, РФ дедалі частіше оснащує дрони:

відеокамерами та радіомодемами для керування в реальному часі;

переносними зенітно-ракетними комплексами, щоб атакувати українські літаки, які намагаються збити безпілотник.

Масштаби виробництва

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія нарощує темпи виробництва. За його словами, країна-агресорка здатна виробляти до 500 дронів на день (враховуючи всі типи), що майже втричі перевищує показники минулого року.

Нагадаємо, авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, чому збивати та перехоплювати «Шахеди» стає дедалі важче. Це пов’язано з тим, що росіяни постійно вдосконалюють свої безпілотники.