Баштанський районний суд Миколаївської області визнав незаконним штраф у розмірі 5100 гривень, накладений на чоловіка за неявку до військкомату. Суд встановив, що ТЦК не надав доказів належного вручення повістки. А виклик через месенджери не передбачений законодавством.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Суть суперечки та рішення суду

Повідомляється, що чоловік оскаржив постанову ТЦК, згідно з якою його визнали винним у порушенні правил мобілізації (ч. 2 ст. 210-1 КУпАП). Представники військкомату стверджували, що повідомляли призовника про виклик і розгляд справи, зокрема через електронні засоби зв’язку.

Однак суддя дійшов висновку, що територіальний центр комплектування не довів факт вручення повістки із зазначенням конкретної дати, часу та місця явки. У результаті суд скасував штраф, а провадження у справі закрив.

Чому повідомлення у месенджерах не спрацювали

Під час розгляду справи №468/2930/23 суд виділив кілька ключових порушень з боку ТЦК:

Незаконний спосіб виклику. Суд підкреслив, що інформування через месенджери (Viber, Telegram тощо) не є офіційним способом виклику за законом.

Порушення прав на захист . Розгляд справи про штраф відбувся без участі чоловіка. Оскільки ТЦК не довів, що вчасно поінформував особу про засідання, це позбавило громадянина права на юридичну допомогу та надання пояснень.

Відсутність повторності. Стаття, за якою наклали штраф, передбачає покарання за повторне порушення протягом року. ТЦК не надав доказів, що чоловік уже порушував правила раніше.

Обов’язок доведення вини

Згідно з Кодексом адміністративного судочинства, саме державний орган (у цьому випадку ТЦК) має довести, що його рішення було правомірним. Оскільки військкомат не надав оригіналів документів або належних доказів вручення повістки, суд став на бік позивача.

Це рішення підтверджує, що будь-яке притягнення до відповідальності за неявку до ТЦК можливе лише за умови суворого дотримання процедури вручення повістки, визначеної законом.

Раніше ми пояснювали, коли повістка вважається врученою та що вона має містити.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація чоловіків до армії для захисту держави. Однак деякі особи ухиляються від обов’язків, через що їх можуть оголосити в розшук.