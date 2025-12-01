Викликав поліцію через “стрілянину”, а хотів підвезти доньку: у Кривому Розі чоловік отримав штраф

Чоловік отримав 850 грн штрафу, бо хотів, щоб поліція підвезла його доньку. / © Facebook/Патрульна поліція України

Нестандартний і необдуманий вчинок 52-річного місцевого мешканця призвів до адміністративної відповідальності та штрафу. Чоловік здійснив завідомо неправдивий виклик спецслужб, повідомивши про нібито стрілянину.

Про це повідомила Патрульна поліція Кривого Рогу.

Як повідомила поліція, до них надійшло повідомлення про хуліганство. Заявник стверджував, що в нього стріляв сусід. Екіпаж патрульних негайно прибув на місце події. Проте, після спілкування із заявником, поліцейські встановили, що інформація про стрілянину не підтвердилася.

Містянин пояснив патрульним, що справжня мета його виклику була зовсім іншою: він хотів з патрульними поїхати за донькою до школи. За свідомо неправдивий виклик спеціальних служб (поліції, швидкої допомоги, ДСНС), патрульні винесли на чоловіка постанову за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Сума штрафу склала 850 гривень.

«Вкотре закликаємо бути свідомими, та нагадуємо, за кожен вчинок є відповідальність», — підсумували у поліції.

