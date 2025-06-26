Викликає опіки та сліпоту: який вигляд має найнебезпечніша рослина України (фото)

Борщівник в Україні цвіте переважно з червня по серпень, а деякі види можуть продовжувати цвітіння до вересня / © T4

На теренах України, серед буйної зелені та польових квітів, причаївся небезпечний ворог, щороку відвойовує все нові території та нещадно завдає шкоди здоров’ю людей. Це борщівник, рослина, яка своїм підступним способом дії заслужила звання найнебезпечнішої в Україні за версією вчених. Його присутність вже давно перестала бути локальною проблемою, перетворившись на екологічну та медичну загрозу національного масштабу.

За зовнішнім виглядом борщівник може здатися невинним: високе стебло, великі розсічені листя та пишні білі суцвіття, що нагадують величезні парасольки, створюють враження величної рослини. Однак ця краса оманлива. Справжня небезпека борщівника криється у його соку, що містить особливі речовини — фуранокумарини. Ці сполуки, потрапляючи на шкіру людини, багаторазово підвищують її чутливість до ультрафіолетового випромінювання. Наслідки такого контакту жахливі: під впливом сонячного світла на уражених ділянках з’являються сильні опіки, що нагадують хімічні.

Спочатку це може бути почервоніння та свербіж, але згодом утворюються великі, болючі пухирі, наповнені рідиною. Загоєння таких опіків тривале і важке, часто супроводжується сильними болями, а на місці ураження залишаються пігментні плями та рубці, які можуть зберігатися роками, а іноді й на все життя. Особливу небезпеку становить потрапляння соку борщівника в очі, що може призвести до тимчасової, а в окремих випадках — і до повної сліпоти. Навіть найменший контакт з цією рослиною, здавалося б, без прямих наслідків, може викликати загострення у сонячні дні протягом тривалого часу.

Розповсюдження борщівника на території України відбувається зі стрімкою швидкістю, перетворюючи його на справжню інвазивну загрозу. Завезений колись як кормова культура, він швидко вийшов з-під контролю, освоївши нові території. Борщівник вирізняється неймовірною живучістю та здатністю до швидкого розмноження. Одна рослина може продукувати десятки тисяч насінин, які легко розносяться вітром, водою та навіть транспортом. Він швидко займає покинуті поля, узбіччя доріг, береги річок, лісові галявини, витісняючи місцеві види рослин і руйнуючи природні екосистеми. Боротьба з борщівником вимагає значних зусиль і коштів, адже його коріння проникає глибоко в ґрунт, а навіть невеликі фрагменти рослини здатні дати життя новим пагонам. Хімічні методи боротьби, хоч і ефективні, часто негативно впливають на довкілля, а механічне видалення вимагає особливої обережності та використання захисного одягу, щоб уникнути контакту з небезпечним соком.

Борщівник небезпечний тим, що його сік викликає сильні опіки на шкірі під дією сонячного світла, а також може спричинити сліпоту під час потрапляння в очі / © T4

Контакт із борщівником також небезпечний і для тварин / © T4

Проблема борщівника в Україні — це не лише питання екології, а й значна загроза для громадського здоров’я. Щороку до медичних установ звертаються сотні, а то й тисячі людей з опіками від контакту з цією рослиною. Особливо вразливими є діти, які через свою допитливість та необізнаність часто стають жертвами борщівника під час ігор на природі. Відсутність широкої обізнаності населення про небезпеку борщівника лише посилює ситуацію. Багато хто досі не знає, наскільки небезпечна ця рослина і як правильно поводитися при контакті з нею. Саме тому вчені та екологи б’ють на сполох, закликаючи до негайних та скоординованих дій на державному рівні. Необхідно розробити та впровадити ефективні програми з контролю та знищення борщівника, проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, а також забезпечити медичні установи необхідними засобами для лікування опіків. Лише спільними зусиллями можна зупинити цю зелену навалу і захистити здоров’я українців від підступної загрози.

Раніше ми писали про те, що цю токсичну рослину у Європі називають «помстою Сталіна».