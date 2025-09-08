Нацгвардієць Владислав Нагорний / © Суспільне

Нацгвардієць Владислав Нагорний дивом вижив після того, як російські окупанти перерізали йому горло та кинули помирати в яму зі сміттям на Донеччині. П’ять днів боєць повз до українських позицій, уникаючи ворожих обстрілів і дронів, після чого його евакуювали до Дніпра, де він зараз проходить лікування і реабілітацію.

Про неймовірне виживання бійця розповіли лікарі благодійного фонду «MOAS-Україна», які брали участь в його транспортуванні в інтерв’ю Радіо Свобода.

Лікар-анестезіолог Денис зазначив, що травма була настільки серйозною, що виживання виглядало неможливим:

«Він був, ніби жертва маньяка. Повністю пошкоджена трахея, частина м’язів шиї і частина стравоходу. Ми знеболили рану, бо вона була нечиста. Подивився б і сказав, що такого не буває. Виявляється — буває!».

Владислав потрапив у полон російських військових на позиції під Донецьком. Там окупанти катували та стратили сімох українських бійців. Свідчення брата Владислава Євгена та дружини Вікторії підтверджують жорстокість катувань: у полонених виколювали очі, відрізали носи, вуха та статеві органи. Владиславові також відірвали шматок вуха, вирвали зуб плоскогубцями і перерізали горло, після чого кинули в яму разом із тілами інших поранених.

Бійцю вдалося звільнитися завдяки розбитій пляшці, якою він перерізав мотузку, що зв’язувала руки. П’ять діб він повз до українських позицій, ховаючись у люках та ухиляючись від обстрілів дронів. Владислав згадує, що думав усе залишити, але підтримка доньки та дружини дала йому сили доповзти.

«Деколи були думки все кинути, бо в руці була граната, але донька і жінка допомогли дати сил доповзти», — написав Владислав у блокноті.

Пораненого доставили у стабілізаційний пункт на Донеччині, а звідти лікарі благодійного фонду транспортували його до Дніпра. Директор лікарні Сергій розповів, що стан Владислава був критичним:

«Якщо подивитися на горло, можна зрозуміти — по пів сантиметра до смерті. Якби зачепило сонну артерію, життя б закінчилося за дві хвилини, і врятувати його було б неможливо».

Наразі бійцю роблять щоденні перев’язки, планують низку операцій для відновлення мовлення та дихання. Родина пояснила його чотирирічній доньці, що «тата покусали комарики», щоб не лякати малу. Владислав же, попри пережите, уже думає повернутися на Донеччину, щоб помститися за загиблих товаришів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі з лікарні зник військовий, який втік з російського полону з перерізаним горлом. Про зникнення Владислава Нагорного правоохоронцям повідомила дружина військового. За її словами, він просто пішов з лікарні.