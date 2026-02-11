Виколоти очі: у Полтаві жінка "замовила" сусіда через голубів

Жінка, яка замовила сусіда

У Полтаві суд оголосив вирок 64-річній жительці мікрорайону Половки, яка «замовила» каліцтво сусіда. Жінку визнали винною в організації замаху на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Що відомо про конфлікт між сусідами у Полтаві

Як стало відомо, причиною тривалого конфлікту між сусідами стали голуби, яких утримував син засудженої. Потерпілий буцімто заважав вигулом собаки, щобільше, сам преекидав поїлки для птахів. У липні 2024 року жінка звернулася до знайомого з проханням підшукати людей для фізичної розправи над чоловіком. Вона наполягала, щоб потерпілого позбавили зору, а саме — викололи очі — або зламали хребет. Жінка хотіла, щоб чоловік залишився інвалідом і страждав до кінця життя.

Замовниця надала потенційним виконавцям детальну інформацію про щоденні маршрути сусіда. Вона навіть зауважила, що той носить із собою газовий балончик, і наказала обов’язково відібрати мобільний телефон. Таку «послугу» вона оцінила у 500 доларів. За даними слідства, кошти передала у коробці з-під цукерок, сховавши банкноти в рожеву серветку.

Правоохоронці вирішили провести спецоперацію, інсценувавши викрадення та побиття чоловіка. Жінці показали сфальсифіковані фото з нібито «виконаним» завданням. Саме під час передачі грошей її й затримали.

На судовому засіданні обвинувачена стверджувала, що її слова про виколоті очі були лише перебільшенням. Мовляв, вона хотіла виглядати переконливо перед виконавцями. Однак суд врахував серйозність намірів, детальність підготовки та цинічний характер дій і виніс обвинувальний вирок.

