Викрадали чоловіків, били та забирали гроші: в Одесі винесли вироки учасникам групи ТЦК

в Одесі засудили 9 працівників ТЦК / © Офіс Генерального прокурора

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В Одесі засудили дев’ятьох військових і цивільних із групи оповіщення ТЦК. Вони силою затримували чоловіків на вулицях, били, катували їх та змушували видавати дані про інших призовників.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Побиття, сльозогінний газ і грабіж: як діяла група ТЦК в Одесі

Як довели прокурори у суді, у квітні-травні 2026 року обвинувачені незаконно затримували чоловіків на вулицях Одеси, силою саджали їх до автомобілів та доправляли до ТЦК.

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Під час таких затримань потерпілих били, принижували, погрожували їм та застосовували сльозогінний газ, через що один із чоловіків знепритомнів.

«Чоловіків також змушували повідомляти персональні дані та інформацію про інших осіб призовного віку. В одному з епізодів потерпілому погрожували сексуальним насильством», — зазначили в прокуратурі.

Також додали, що один із фігурантів забрав із гаманця затриманого 5 200 гривень. Усі дев’ятеро обвинувачених визнали свою вину та уклали угоди про визнання винуватості з прокурорами Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, які було затверджено судом.

Які вироки отримали учасники групи ТЦК

Залежно від вини кожного, суд призначив різне покарання. Шістьох фігурантів відправили до в’язниці: найсуворіший вирок становить 7 років і 1 місяць, троє отримали по 7 років, а ще двоє — по 5 років і 1 місяць ув’язнення.

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Двом призначили по 2 роки службового обмеження з відрахуванням 10% зарплати на користь держави. Ще один отримав 5 років ув’язнення умовно з двома роками іспитового строку. Також чотирьом засудженим на три роки заборонили працювати в ТЦК та брати участь у мобілізації.

Фігурантів засудили за викрадення людей групою осіб, катування та грабіж під час воєнного стану. Справу розслідували слідчі ДБР у Миколаєві, а обвинувачення підтримувала Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Судовий розгляд стосовно ще двох обвинувачених у цій справі наразі триває.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація, а чоловіки призовного віку зобов’язані виконувати вимоги військового обліку та взаємодіяти з ТЦК. Усі сторони цього процесу повинні дотримуватися закону. Однак під час оповіщення можуть виникати спірні ситуації.

Раніше ми писали, у Харкові поліція розслідує травмування 73-річної пенсіонерки під час мобілізаційних заходів. За попередніми даними, чоловік у військовій формі штовхнув жінку, через що вона впала та дістала травм.

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