"Викрадення" чоловіка на блокпосту у Києві: поліція прокоментувала інцидент

Жінка лягла на дорогу

У поліції прокоментували інформацію про нібито «викрадення чоловіка» та «насильницькі дії» щодо його дружини. Там заявляють, що дані не відповідають дійсності.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як стало відомо, 5 жовтня близько 23:00 на одному з блокпостів у Святошинському районі столиці поліцейські зупинили автомобіль Ford через порушення ПДР. Виявилося, що чоловік ухиляється від призову, тож його мали доправити до РТЦК та СП. ВІн добровільно погодився.

Однак на місце приїхала дружина затриманого, яка поводилася агресивно, вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським та нецензурно висловлювалась. Правоохоронці викликали «швидку» для неї.

«Щодо чоловіка. Коли приїхала дружина, він вже був в екіпажі поліції. Однак відмовився виходити з авто та поїхав до РТЦК для уточнення даних. Жодного затримання чи „викрадення“ не відбулося», — акцентували у відомстві.

Там наголосили, що подібні інциденти, особливо у разі висвітлення однією стороною, можуть викликати резонанс. При цьому відомо, що дії правоохоронців фіксують бодікамери.

«Сподіваємося, що оприлюднене відео дасть змогу громадськості оцінити ситуацію на основі фактів, а не емоційних заяв», — завершили у поліції.

Раніше жінка розповіла, що її чоловіка буцімто «забрали фашисти і відвезли». Щобільше, на неї саму, стверджує жінка, чинять тиск.

«Мого чоловіка забрав ТЦК. З ним немає зв’язку… Мені викликали швидку, на мене хочуть одягнути кайданки. З мене просто знущаються. Я зараз лежу на асфальті, і я не знаю, що робити. Я хочу, щоб увесь світ знав. Мого чоловіка забрали фашисти і відвезли. З ним немає зв’язку. Мені погрожують надіти кайданки і викликали швидку. Мені не дають зробити крок… Ось, дивіться, скільки їх. А я одна після вистави», — сказала Олена Рєпіна.

Як стало відомо, йдеться про акторку Олену Рєпіну, яка відома своїми антиукраїнськими висловлюваннями.