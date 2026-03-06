Викрадення інкасаторів: "Ощадбанк" готує юридичний удар по Угорщині

Голова правління «Ощадбанку» Юрій Каціон / © Facebook-сторінка Юрія Каціона

«Ощадбанк» відправав менеджмент до Угорщини через захоплення інкасаторів установи та авто з коштами. В цій країні вже працюють юристи банку. Риторика заяв угорської сторони отримає окрему юридичну оцінку.

Про це повідомив голова правління «Ощадбанку» Юрій Каціон.

Каціон назвав ганебним поводження угорської сторони зі українськими інкасаторами «Ощадбанку».

«Головне, що наші співробітники знайдені. Але той факт, що з ними досі не було зв’язку ані в рідних, ані в українських дипломатів, ані в роботодавця — є ганебним», — йдеться у заяві голови правління.

Він наголосив, що «Ощадбанк» відстоюватиме свої права та інтереси працівників у всіх можливих міжнародних інстанціях. Наразі юристи фінансової установи вже працюють в Угорщині, а представники керівництва банку вирушили до Будапешта.

«Риторика заяв угорської сторони, яка безпідставно ставить під сумнів джерело походження коштів державного банку, що перевозяться відповідно до міжнародних угод та мають всі необхідні документальні підтвердження, отримає окрему юридичну оцінку«, — наголосив Каціон.

Викрадення в Угорщині інкасаторів та авто «Ощадбанку» — що відомо

Угорські силовики у Будапешті 5 березня безпідставно затримали дві інкасаторські машини «Ощадбанку», що перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота з Австрії до України. Доля сімох затриманих українських інкасаторів фінустанови була невідомою, з ними не було зв’язку. За даними джерел, автомобілі «Ощадбанку» заблоковані на території Антитерористичного центру Угорщини.

МЗС України назвало інцидент «державним тероризмом та рекетом», направило офіційну ноту з вимогою негайного звільнення громадян і майна.

Згодом Податкова служба Угорщини повідомила, що затримала сімох українців за підозрою у відмиванні мільйонів у валюті та кілограмів золота.

В «Ощадбанку» згодом з’ясували, що семеро його співробітників незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів Угорщини. Банк наголошує на наявності всіх ліцензій та відсутності юридичних підстав для затримання вантажу й досвідченого персоналу.

Водночас речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив про плани вислати затриманих. Голова НБУ Андрій Пишний вимагає офіційних пояснень від угорської сторони, а делегація регулятора та банку вже вирушила до Будапешта для з’ясування обставин інциденту.