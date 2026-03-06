Викрадення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: Нацполіція відкрила провадження та звернулася до Європолу

Ощадбанк

Національна поліція України відреагувала на надзвичайну подію за участю громадян України на території Угорщини. Правоохоронці офіційно розпочали розслідування за фактом викрадення українських інкасаторів та службового автомобіля АТ «Ощадбанк».

Про це ТСН.ua повідомили джерела у Нацполіції.

Деталі розслідування

Як повідомили в поліції, відомості про злочин уже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу відкрито одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

Стаття 146: незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Стаття 147: захоплення заручників.

Міжнародна співпраця

Для встановлення обставин зухвалого злочину українські правоохоронці задіяли механізми міжнародної співпраці. Департамент міжнародного поліцейського співробітництва НПУ вже звернувся офіційними каналами до:

Європолу;

Податково-митної служби Угорщини;

поліції Угорщини.

Наразі триває активна координація дій між відомствами. Українські слідчі працюють над встановленням усіх деталей інциденту та пошуком причетних осіб. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, інкасатори «Ощадбанку», яких 5 березня затримали в Угорщині, незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів країни. Водночас банк досі не отримав жодних повідомлень від угорської сторони.