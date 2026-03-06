- Дата публікації
Викрадення інкасаторських авто «Ощадбанку» в Угорщині: ЗМІ дізналися, де їх сховали
Угорщина заховала викрадені 5 березня інкасаторські машини українського «Ощадбанку» на закритій території.
Про це повідомили джерела ТСН у дипломатичних колах.
За даними співрозмовників, машини українського державного банку було сховано на закритій території Антитерористичного центру Угорщини.
Зауважимо, угорський Антитерористичний центр Угорщини – це силова структура, підконтрольна Міністерству внутрішніх справ країни.
Викрадення працівників “Ощадбанку" в Угорщині
Вночі 6 березня державний банк "Ощадбанк" заявив, що в Угорщині затримали їхніх інкасаторів з десятками мільйонів доларів і золотом. Вони здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком. У транспорті перебували семеро співробітників бригади інкасації.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інцидент. Він заявив, що угорська влада фактично взяла в заручники сімох громадян України та викрала гроші. Київ вже направив офіційну ноту з вимогою негайно звільнити українських громадян.