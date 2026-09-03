Викрадення, обшук і стрілянина: командир спецпідрозділу ГУР розповів, з чого почався конфлікт із СБУ

Командир спецпідрозділу "Тимур" / © скриншот з відео

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Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони «Тимур» оприлюднив власну версію конфлікту між представниками ГУР та Служби безпеки України, який 2 вересня переріс у стрілянину в Києві.

Його звернення оприлюднило «Радіо Свобода».

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За словами «Тимура», причиною загострення стало викрадення співробітниками СБУ бойового командира одного з підрозділів ГУР.

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Він заявив, що військового утримували без офіційних звинувачень, а представники розвідки намагалися домогтися проведення процесуальних дій відповідно до законодавства.

«Бойового командира одного з підрозділів ГУР викрали. Викрали серед білого дня. Викрали співробітники СБУ. Його тримали без офіційних звинувачень», — заявив командир.

Він наголосив, що самі представники ГУР також не знають причин затримання військового, однак, за його словами, намагалися забезпечити дотримання законної процедури.

«Тому ми робимо все зі свого боку, щоб процесуальні дії відбувалися відповідно до чинного законодавства», — сказав «Тимур».

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Командир «Тимура»: після домовленості СБУ відкрила вогонь

За його словами, на місце події особисто прибув командир спецпідрозділу СБУ «Альфа», який разом із ним намагався врегулювати ситуацію. «Тимур» стверджує, що після досягнення домовленості щодо подальших процесуальних дій інші співробітники СБУ почали затримувати представників ГУР.

Він також звинуватив їх у відкритті вогню по беззбройних співробітниках розвідки.

«Але, на жаль, після досягнення домовленості стосовно продовження всіх процесуальних дій відповідно до чинного законодавства, з невідомих нам причин інші співробітники СБУ, які не мають ніякого відношення до „Альфи“ СБУ, почали затримання співробітників ГУР та відкрили вогонь без попереджень. По незброєних співробітниках ГУР, яким я дав команду не реагувати на будь-які провокації», — заявив командир.

Він додав, що поважає бойових побратимів із СБУ та висловив сподівання, що відповідальність за інцидент встановлять Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

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«Ніякі випадкові люди СБУ не мають дискредитувати досягнення бойових офіцерів», — заявив «Тимур».

За його словами, підрозділи спецпідрозділу наразі перебувають на різних ділянках фронту та виконують бойові завдання.

Що відомо про Степана Каплунова

Водночас «Цензор.НЕТ», посилаючись на співрозмовників у ГУР та СБУ, пов’язує конфлікт із затриманням заступника командира з бойової роботи «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова. Підрозділ перебуває у підпорядкуванні ГУР МО.

За даними видання, співробітники СБУ вночі привезли Каплунова до будинку, де він проживав, на вулиці Шумського в Києві. Там згодом опинилися й співробітники ГУР.

При цьому сторони по-різному описують перебіг подій та причини конфлікту. Джерело «Цензор.НЕТ» у СБУ стверджує, що спецслужба отримала інформацію про нібито зв’язки Каплунова з ФСБ Росії та наявність доказів цього. За цією версією, співробітники ГУР намагалися відбити затриманого.

За версією співрозмовника видання у СБУ, після слідчих дій у квартирі Каплунова саме представники ГУР зробили перший постріл. Водночас джерело стверджує, що перед цим розвідники намагалися відбити затриманого, а співробітники СБУ стріляли по ногах.

Водночас джерело «Цензор.НЕТ» у ГУР стверджує протилежне — що перший постріл пролунув саме з боку СБУ. Видання також зазначає, що на оприлюдненому ним відео неможливо встановити, хто саме здійснив перший постріл.

Унаслідок конфлікту поранені співробітники ГУР

За інформацією, яку наводить «Цензор.НЕТ», унаслідок стрілянини були поранені троє співробітників ГУР. Раніше про трьох постраждалих представників воєнної розвідки повідомляли також джерела «Української правди».

За словами джерела в ГУР, один із поранених перебуває у важкому стані. Водночас адвокат Степана Каплунова Тарас Боровський повідомляв, що загалом троє військовослужбовців ГУР постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані.

Що заявляла СБУ

До появи публічної заяви командира «Тимура» Служба безпеки України повідомила, що спільно з ГУР запобігла теракту, який, за її даними, ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У СБУ заявили, що під час проведення оперативно-слідчих дій на їхню групу було скоєно збройний напад. При цьому у своїй офіційній заяві спецслужба не уточнювала, що йдеться саме про конфлікт із ГУР.

Зеленський доручив розслідувати інцидент

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увечері 2 вересня прокоментував конфлікт між окремими підрозділами СБУ та ГУР у Києві.

За його словами, він обговорив ситуацію з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генпрокурор і Державне бюро розслідувань мають встановити всі обставини події, перевірити свідчення та заяви учасників і відновити перебіг інциденту крок за кроком.

Зеленський також заявив, що за інцидент має бути відповідальність, зокрема кадрові рішення щодо учасників події, а в обох спецслужбах мають провести внутрішні розслідування.

«В Україні можна стріляти тільки в російських окупантів, а будь-яка інша перестрілка ніколи не буде сприйматися як щось дозволене», — наголосив президент.

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