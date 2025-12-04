- Дата публікації
Викрадених українських дітей Росія перевезла до військових таборів у Північній Кореї — правозахисники
Деяких українських дітей, викрадених Росією, силоміць перевезли до Північної Кореї та помістили у військові табори, повідомляють українські правозахисні організації.
Про це повідомляють українські правозахисні організації, передає журналіст Остап Яриш у соцмережі X.
«Деяких українських дітей, викрадених Росією, насильно перевезли до Північної Кореї та помістили у військові табори, повідомляють українські правозахисні організації. Про це щойно було оголошено на слуханнях у Комітеті з питань асигнувань Сенату», — написав Яриш.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська зовнішня розвідка встановила місцеперебування сотень дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій.
За словами глави держави, розвідники визначили конкретні адреси, де можуть перебувати українські діти, та передали відповідні списки міжнародним партнерам.
«Ми даємо списки партнерам — перелік дітей, яких треба повернути. Перший такий список — понад 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей — буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають», — зазначив Зеленський.