Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
440
1 хв
1 хв

Викрадених українських дітей Росія перевезла до військових таборів у Північній Кореї — правозахисники

Деяких українських дітей, викрадених Росією, силоміць перевезли до Північної Кореї та помістили у військові табори, повідомляють українські правозахисні організації.

Юристка РЦПЛ Катерина Рашевська

Юристка ГО «Регіональний центр прав людини» Катерина Рашевська / © Соцмережа X

Деяких українських дітей, викрадених Росією, силоміць перевезли до Північної Кореї та помістили у військові табори.

Про це повідомляють українські правозахисні організації, передає журналіст Остап Яриш у соцмережі X.

«Деяких українських дітей, викрадених Росією, насильно перевезли до Північної Кореї та помістили у військові табори, повідомляють українські правозахисні організації. Про це щойно було оголошено на слуханнях у Комітеті з питань асигнувань Сенату», — написав Яриш.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська зовнішня розвідка встановила місцеперебування сотень дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій.

За словами глави держави, розвідники визначили конкретні адреси, де можуть перебувати українські діти, та передали відповідні списки міжнародним партнерам.

«Ми даємо списки партнерам — перелік дітей, яких треба повернути. Перший такий список — понад 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей — буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають», — зазначив Зеленський.

