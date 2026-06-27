Викрали через синів у ЗСУ та дорогою на роботу: Україна повернула з полону РФ сімох цивільних

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

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З російського полону 26 червня вдалося повернути сімох цивільних громадян України. Росіяни роками без жодних законних підстав позбавили їх волі. Повернення бранців стало результатом тривалих роботи.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це результат моєї прямої гуманітарної роботи з російською Уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Окрема подяка Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України та всім іншим дотичним органам, які працюють в рамках Коордштабу», — наголосив омбудсман.

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Кого вдалося визволити

На рідну землю повернулися українці віком від 35 до 66 років. Усі вони стали жертвами російського терору на початку повномасштабного вторгнення. Окупанти цинічно та незаконно затримали цих людей у 2022 році, коли підрозділи російської армії тимчасово захопили території Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей.

Також серед звільнених є мешканці Бучанського району Київщини — саме того регіону, де російські військові чинили страшні звірства проти цивільного населення.

Одного із українців росіяни викрали безпосередньо з власної домівки. Єдиною «провиною» чоловіка перед окупаційним режимом стало те, що його рідні сини служать у лавах Збройних Сил України і захищають батьківщину. Іншого мирного громадянина загарбники схопили просто посеред вулиці, коли він прямував на роботу у перший день російського вторгнення.

Серед евакуйованих — доброволець, який у 2022 році приєднався до відомої волонтерської бригади «Ангели Тайри» в охопленому вогнем Маріуполі. Його затримали того самого дня, коли в руки окупантів потрапила і сама засновниця руху Юлія Паєвська (Тайра), яку Україні вдалося повернути додому раніше.

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Наразі всі звільнені громадяни перебувають у безпеці. З ними працюють медики та психологи, які допомагають адаптуватися після років перебування у застінках окупантів.

«Наша команда зробить усе можливе, аби їхні права були повністю гарантовані та захищені», — запевнив Лубінець.

В офісі омбудсмана також вкотре наголосили, що Україна не припинить боротьбу за повернення абсолютно кожного свого громадянина — як військових, так і цивільних. Процес пошуку та визволення не зупиняється ні на мить. Це стосується і тих людей, яких Росія незаконно позбавила волі ще від початку агресії у 2014 році, і тих, хто став заручником Кремля після 24 лютого 2022 року.

«Кожне таке повернення — це ще одна перемога людяності над безправ’ям. І як Омбудсман України я продовжу робити все можливе, щоб українці поверталися додому!» — підсумував уповноважений з прав людини.

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Дата публікації 15:58, 27.06.26 Кількість переглядів 11 Україна повернула з полону РФ сімох цивільних: перші кадри та шокувальні історії звільнених

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, вчора державний кордон на Чернігівщині перетнули автобуси, якими вдалося вивезти з російської неволі 160 українських військовослужбовців. Значна частина цих захисників перебувала в полоні понад чотири роки, зокрема мужні оборонці Маріуполя та «Азовсталі».

Наразі всі вони вирушили вглиб країни, де на героїв чекає ретельний медичний огляд. Окрім фізичного лікування, бійці потребуватимуть потужної психологічної допомоги та дуже тривалого процесу реабілітації.

Тим часом Україна вже активно готує новий обмін полоненими, щоб якнайшвидше повернути додому наступну групу наших захисників. Наразі всі звільнені бійці забезпечені медичною допомогою і перебувають під пильним наглядом лікарів.

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