Викрадення чоловіка з відстрочкою у Чернівцях / © скриншот з відео

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У Чернівцях невідомий у балаклаві силоміць заштовхав до мікроавтобуса учасника війни — батька трьох дітей, який мав відстрочку від мобілізації. Після втручання Офісу омбудсмана чоловіка звільнили, а ДБР проводить розслідування щодо дій працівників ТЦК та СП.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Деталі про викрадення чоловіка з УБД і відстрочкою в Чернівцях

«До мене звернулася дружина українця — учасника бойових дій, який від перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Чоловік мав чинну відстрочку від мобілізації як багатодітний батько! Однак це не завадило невідомим особам силоміць заштовхати його до мікроавтобуса просто в середмісті Чернівців», — йдеться у заяві омбудсмана.

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Згідно з повідомленням, записи з камер відеоспостереження показали, що за чоловіком стежили після того, як він вийшов із приміщення міської ради. Згодом невідома особа в балаклаві силоміць затягнула його до мікроавтобуса. За словами Лубінця, усе відбулося за кілька секунд, а на відео немає ознак належного оповіщення чи перевірки військово-облікових документів.

Також, за словами омбудсмана, у зверненні чоловік повідомив про застосування до нього фізичної сили та погрози пістолетом.

Відео з камер спостереження з чоловіком, якого заштовхали до буса в Чернівцях / © Дмитро Лубінець

Чоловікові двічі за добу вручну скасували відстрочку

Представниця омбудсмана в Чернівецькій області Ірина Ісопенко оперативно відреагувала на ситуацію. Вона здійснила сім цільових моніторингових візитів до обласного збірного пункту, міського, районного та обласного ТЦК, щоб встановити місце перебування чоловіка, з яким зник зв’язок.

«І те, що вдалося з’ясувати, викликає серйозні запитання. Відстрочку чоловікові скасували вручну двічі протягом однієї доби! Попри те, що система автоматично повторно підтвердила його право на неї як батька трьох дітей. Посадовці посилалися на нібито наявну заборгованість зі сплати аліментів», — повідомив Лубінець.

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За результатами перевірки також було встановлено, що чоловіка переміщували між кількома установами: з Чернівців його доправили до навчального центру у Вінницькій області, а звідти — до Кіцманя на Буковині. Водночас представники ТЦК надавали Ісопенко суперечливі пояснення та не могли чітко встановити, хто саме затримав чоловіка і куди його доправляли.

Після реагування Офісу омбудсмана чоловіка звільнили. Йому поновили право на свободу пересування, а також відновили можливість повторно оформити відстрочку.

На підставі зібраних матеріалів Лубінець невідкладно звернувся до Офісу генпрокурора з повідомленням про можливий злочин.

ДБР веде розслідування щодо працівників ТЦК: вже є підозри

Наразі протиправні дії посадовців розслідує Державне бюро розслідувань. За інформацією слідства, цей випадок є одним з епізодів можливих правопорушень у цьому ТЦК. Серед іншого перевіряють факти отримання хабаря, побиття військовозобов’язаних і застосування сльозогінного газу.

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Начальникові одного з відділів районного ТЦК, а також іншим військовослужбовцям повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

«Я хочу вкотре наголосити: між мобілізацією і порушенням закону не має стояти знак рівності. Силоміць позбавляти свободи людину, яка має законну відстрочку та вже довела свою відданість Україні на полі бою, — це вершина свавілля, якому немає виправдання. Ця практика має припинитися, і я очікую, що головнокомандувач реагуватиме на таке свавілля!» — резюмував Лубінець.

До слова, в Одесі незрячого чоловіка, який був двічі виключений з військового обліку за станом здоров’я та виграв адміністративний суд проти ТЦК щодо скасування його розшуку, навесні силоміць затримали люди у формі та майже п’ять діб примусово утримували у військкоматі, вилучивши засоби зв’язку. Після звільнення чоловік звернувся з заявою про злочин до ДБР, однак бюро її проігнорувало. Як результат, суд визнав бездіяльність ДБР протиправною.

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