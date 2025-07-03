Переправляв ухилянтів за кордон: СБУ викрила депутата Волинської обласної ради

СБУ та ОГП викрили депутата Волинської обласної ради, який переправляв ухилянтів за кордон / © СБУ

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Служба безпеки України (СБУ) та Офіс Генерального прокурора викрили чинного депутата Волинської обласної ради, який організував масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, депутат був частиною злочинної групи, яку очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА, раніше затримана СБУ. Його роль полягала у виготовленні фальшивих документів, що представляли ухилянтів як «волонтерів», відряджених Волинською ОВА за кордон для отримання гуманітарної допомоги.

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За такі «послуги» зловмисники брали з кожного «клієнта» до 5 тисяч доларів США. Встановлено, що з 2022 року організатори схеми незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів. На підставі зібраних СБУ доказів депутату оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких:

Ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній спільноті або злочинній організації);

Ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

Ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала офіцера Повітряних сил ЗСУ, який виявився агентом російської спецслужби. За даними слідства, майора завербували через його колишню дружину, яка співпрацює з окупантами у тимчасово захопленому Мелітополі.