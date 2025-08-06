Викрито агента, який допомагав РФ прориватися до Покровська: що його мотивувало

Агент РФ, який коригував удари по Покровську / © СБУ

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СБУ затримала чергового агента російського ГРУ. Зловмисник відстежував для агресора локації Сил оборони на найгарячішому напрямку фронту — Покровському.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі про зрадника

Як зазначається, російські війська в районі Покровська планували здійснення наступальних операцій із використанням надважких керованих авіабомб та всіх видів артилерії.

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Для реалізації задуму розвідка противника залучила місцевого агента. Ним виявився 34-річний електрик із сусіднього Мирнограда, який готувався до окупації регіону. Щоб завербувати поціновувача «руского міру», ГРУ залучила його однокласника, який наразі воює проти Сил оборони на сході України.

«Основним завданням агента був обхід Покровська та прилеглої місцевості, фотографування позицій українських військ. Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів, запасних командних пунктів та складів з боєприпасами українських військ. Повертаючись додому після розвідвилазок, фігурант узагальнював зібрані дані в агентурний „звіт“ для окупантів», — розповіли у Службі.

Фахівці СБУ вчасно викрили діяльність агента, відстежили його контакти з РФ й затримали. Що важливо, вдалося забезпечити безпеку локацій оборонців Покровська.

У відомстві зазначають, що під час обшуків у затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з окупантами.

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Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ викрила завербованого агента ФСБ у бойовому підрозділі Сил оборони, що захищає район Великого Бурлука, Харківська область. Зрадником виявився 26-річний українець. Його нещодавно мобілізували.

Як повідомили в СБУ, для співпраці використали Telegram, що маскувався під пошук «легких заробітків», аби завербувати чоловіка. Мотивом зради стали фінансові проблеми: чоловік мав борги через азартні ігри.

Чоловік перебуває під вартою. Він може провести за ґратами решту життя.