Викрито нові схеми втечі військовозобов’язаних за кордон: що відомо про організаторів

Затримані фігуранти

Реклама

Спільна операція Національної поліції та Служби безпеки України дозволила заблокувати низку схем нелегального переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Зловмисники діяли у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За свої «послуги» організатори вимагали 3 000, 15 000 тисяч доларів та 100 000 гривень. Трьом фігурантам загрожує до 9 років тюрми.

Реклама

Гроші, виявлені в організаторів схеми

Київщина

На Київщині правоохоронці задокументували діяльність жителя Дніпра, який разом зі спільником забезпечував незаконний перетин кордону за 15 тисяч доларів. Фігурант перевозив клієнтів власною автівкою до прикордонних районів Одещини та особисто показував маршрут нелегального переходу.

Одещина

В Одеській області співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили 44-річного жителя регіону, який уже мав судимості та організував канал втечі до Молдови. При цьому чоловік координував схему просто зі слідчого ізолятора. Клієнтам він пропонував дистанційну «допомогу» вартістю близько 3 тисяч доларів.

Дніпропетровщина

Ще одну схему викрили у Дніпропетровській області. Там 45-річний місцевий мешканець пропонував військовозобов’язаним придбати підроблені документи для відстрочки від мобілізації. За 100 тисяч гривень він обіцяв оформити фальшиві довідки про інвалідність, документи про догляд за хворими родичами та інші медичні папери, необхідні для подання до ТЦК та СП.

«Всім трьом зловмисникам загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна», — повідомили у поліції.

Реклама

Раніше на Львівщині чоловік “поховав” дружину, щоб виїхати за кордон.