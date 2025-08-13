Викрито сотні користувачів, які скуповували квитки на потяги "Укрзалізниці"

Укрзалізниця / © ТСН

«Укрзалізниця» повідомила про нові результати посиленого контролю онлайн-продажу квитків на внутрішні маршрути.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ у соцмережі Facebook.

Лише за тиждень з 4 по 10 серпня компанія заблокувала 271 акаунт користувачів, які намагалися обійти правила та здійснювали підозрілу активність. Загалом із березня заблоковано вже 3806 таких облікових записів.

Порушники використовували різні схеми: створювали багато пов’язаних акаунтів для масових покупок, бронювали квитки без оплати, купували проїзні на різні прізвища та навмисно перевантажували систему постійними пошуками. Деякі блокували місця на 15 хвилин сотні разів поспіль, не завершуючи операцію, інші — намагалися прикривати спекуляцію вигаданими благодійними цілями.

Серед показових випадків — користувач, який створив вісім підряд пов’язаних акаунтів, та інший, що бронював квитки 134 рази, але жодного не оплатив. Один із заблокованих придбав понад 200 квитків, пояснюючи це організацією дитячих поїздок, але перевірка не підтвердила жодної співпраці з офіційними установами.

Для боротьби зі спекулянтами Укрзалізниця посилила ідентифікацію клієнтів, впровадила антифрод-системи та сучасні запобіжники, зокрема CAPTCHA для виявлення ботів. Також компанія працює з великими агентами продажу, щоб блокувати сторонні програми, які намагаються відстежувати наявність квитків.

УЗ нагадує: застосунок призначений для індивідуальних поїздок пасажирів і родин. Для групових перевезень, особливо дитячих, діє окремий сервіс із прозорим розглядом заявок. Попри пріоритет для пільгових категорій, через дефіцит рухомого складу задовольнити всі запити неможливо.

Компанія запевняє, що у разі помилкового блокування готова оперативно його скасувати.

Нагадаємо, від 1 серпня 2025 року верифікація через Дія.Підпис під час купівлі квитків через застосунок «Укрзалізниця» діятиме не для п’яти, а лише для трьох поїздів: №29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса та №27/28 Київ — Чоп.