Викриття корупції в енергетиці: НАБУ ошелешило сумою, яку вилучило під час обшуків

Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов / © YouTube/НАБУ

Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що під час масштабної антикорупційної операції у сфері енергетики детективи бюро спільно з працівниками САП вилучили понад 4 млн дол. за результатами обшуків.

Про це Абакумов розповів у ефірі програми «УП.Чат», інформує «Українська правда».

За словами керівника групи детективів, вилучені кошти були знайдені у помешканнях членів злочинної організації.

«Це кошти, які винайдені безпосередньо у учасників злочинної організації, які на даному етапі вилучені. Ми провели вже багато обшуків, частина триває. На деяких ще вилучаються кошти. Зараз ми бачимо там вже більше 4 млн доларів (вилучено). Якщо я не помиляюсь, це по місцях проживання різних учасників злочинної організації ми повиявляли», — розповів Абакумов.

Він зазначив, що знайдені гроші є обіговими коштами «злочинної організації», які розподілялися відповідно до вказівок її керівників.

Пояснюючи маркування на пачках із доларовими купюрами, керівник групи детективів уточнив, що йдеться про стандартну упаковку, яку застосовує Федеральний резервний банк США під час видавання готівки.

«Тобто, це свідчить про те, що кошти в такому вигляді були продані Сполученими Штатами Америки комусь — це може бути банк в Європі, банк в будь-якій частині світу. І вони, не розпаковуючись, прибули в Україну, де були видані комусь, або були в Європі видані, а потім завезені сюди в такому форматі», — пояснив Абакумов.

Він також акцентував, що банківська система у світі не завжди ефективно відстежує інформацію зі штрихкодів на грошових упаковках, через що складно встановити точне походження цих коштів.

Нагадаємо, 10 листопада ЗМІ повідомили про обшуки НАБУ у бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, міністра юстиції (ексміністра енергетики) Германа Галущенка та на підприємстві «Енергоатом». Медіа також інформували про втечу Міндіча за кілька годин до початку обшуків.

Того ж дня у НАБУ повідомили, що спільно з САП проводять масштабну операцію «Мідас», спрямовану на викриття корупційних зловживань у сфері енергетики. Слідчі виявили розгалужену схему впливу на державні стратегічні підприємства, зокрема на «Енергоатом».

НАБУ оприлюднило частину аудіоматеріалів, що стосуються цієї справи.

«Енергоатом» оприлюднив заяву щодо звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії. Наглядова рада має намір скликати спеціальне засідання, щоб ініціювати незалежну перевірку відповідних операцій; надати комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.