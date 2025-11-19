Викинула як непотріб: біля смітника знайшли немовля

Немовля. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Увечері в середу, 19 листопада, до поліції звернулася мешканка міста Житомира, яка виявила біля смітника новонароджену дитину.

Про цей дикий випадок повідомили у поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що близько 18:15 місцева жителька виявила немовля неподалік смітника на вулиці Покровській.

Про свою знахідку жінка повідомила поліцію, а ті викликали на місце події медиків.

Новонародженого хлопчика доставили до лікарні, де ним зараз опікуються медики.

Поліцейські Житомирського районного управління №1 з’ясовують усі обставини події та розшукують матір дитини.

Нагадаємо, у Тернопільській області до «умовного» позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки засудили жінку, яка таємно народила та залишила немовля посеред вулиці. Дитину помітили випадкові перехожі та врятували.