ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Викинула як непотріб: біля смітника знайшли немовля

У Житомирі поліція розшукує матір, яка позбулася новонародженого хлопчика.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Немовля

Немовля. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Увечері в середу, 19 листопада, до поліції звернулася мешканка міста Житомира, яка виявила біля смітника новонароджену дитину.

Про цей дикий випадок повідомили у поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що близько 18:15 місцева жителька виявила немовля неподалік смітника на вулиці Покровській.

Про свою знахідку жінка повідомила поліцію, а ті викликали на місце події медиків.

Новонародженого хлопчика доставили до лікарні, де ним зараз опікуються медики.

Поліцейські Житомирського районного управління №1 з’ясовують усі обставини події та розшукують матір дитини.

Нагадаємо, у Тернопільській області до «умовного» позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки засудили жінку, яка таємно народила та залишила немовля посеред вулиці. Дитину помітили випадкові перехожі та врятували.

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie