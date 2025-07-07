Викинула немовля на смітник: на Рівненщині судитимуть матір за вбивство донечки

На Рівненщині судитимуть матір за вбивство донечки / © СБУ

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На Рівненщині судитимуть 42-річну жінку. Її звинувачують у вбивстві своєї новонародженої дитини.

Про це повідомляє Поліція Рівненської області.

Тіло новонародженої дівчинки знайшли 29 квітня біля смітників на вулиці Кулика і Гудачека у Рівному. Про знахідку повідомила 62-річна мешканка міста. Поліція швидко знайшла матір. Це 42-річна жінка з Рівненського району, яка нещодавно приїхала з-за кордону та жила в орендованій квартирі в Рівному.

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Жінка приховувала вагітність і не зверталася до лікарів. Вона народжувала сама у ванній. Після пологів вона віднесла дівчинку на балкон. Там дитина померла, бо їй не надали потрібного догляду та медичної допомоги. Потім мати поклала тіло дитини в пакет і викинула у смітник.

На Рівненщині судитимуть матір за вбивство донечки. / © СБУ

Спочатку справу розслідували як умисне вбивство малолітньої дитини. Але потім її перекваліфікували на умисне вбивство матір’ю новонародженої дитини відразу після пологів (стаття 117 Кримінального кодексу України).

Жінці повідомили про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Слідство вже закінчилося, і справу передали до суду.

Раніше повідомлялося, у Рівному на смітнику знайшли немовля. Про знайдену на вулиці Кулика і Гудачека у покривалі біля смітників новонароджену дитину без ознак життя до поліції, 29 квітня, близько 02:10 повідомила 62-річна місцева мешканка.

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Працівники карного розшуку встановили особу жінки, яка викинула новонароджену дівчинку на смітник. Виявилося, що 42-річна жінка з Рівненського району приїхала до Рівного на початку квітня і зупинилася у квартирі своєї знайомої.

Породіллю забрали правоохоронці. У квартирі, де її знайшли, експерти зібрали докази. А почалося все з жахливої знахідки: закутане в ковдрі та не дихає. Про знайдене біля смітників немовля до поліції повідомила 62-річна рівнянка. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група.