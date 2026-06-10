ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Викинув із вікна шостого поверху: поліція затримала ймовірного вбивцю собаки у Києві

Чоловік, який викинув собаку з вікна у Києві, постане перед судом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Собака помер через падіння з 6-го поверху

Собака помер через падіння з 6-го поверху

У Києві повідомили про підозру чоловіку, який жорстоко позбавив життя власного собаку у Святошинському районі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Що відомо про вбивство собаки у Києві

За даними слідства, 9 червня 67-річний пенсіонер викинув пса породи бішон із вікна своєї квартири на шостому поверсі. Тіло тварини під будинком виявили волонтери.

Сам чоловік плутався у поясненнях: спершу заявляв, що це не його собака, потім казав, що тварина його вкусила, а згодом стверджував, що пес нібито сам випав із вікна. Відомо, що на момент події він був у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали підозрюваного. За жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва відкрили кримінальне провадження через загибель собаки, яку, за попередніми даними, викинули з вікна багатоповерхівки. Інцидент стався 9 червня на вулиці Чорнобильській — тварина загинула на місці від отриманих травм. Зоозахисники повідомляють, що пес породи бішон міг бути скинутий із шостого поверху. Поліція розслідує справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie