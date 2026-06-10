Викинув із вікна шостого поверху: поліція затримала ймовірного вбивцю собаки у Києві

Собака помер через падіння з 6-го поверху

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У Києві повідомили про підозру чоловіку, який жорстоко позбавив життя власного собаку у Святошинському районі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Що відомо про вбивство собаки у Києві

За даними слідства, 9 червня 67-річний пенсіонер викинув пса породи бішон із вікна своєї квартири на шостому поверсі. Тіло тварини під будинком виявили волонтери.

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Сам чоловік плутався у поясненнях: спершу заявляв, що це не його собака, потім казав, що тварина його вкусила, а згодом стверджував, що пес нібито сам випав із вікна. Відомо, що на момент події він був у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали підозрюваного. За жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва відкрили кримінальне провадження через загибель собаки, яку, за попередніми даними, викинули з вікна багатоповерхівки. Інцидент стався 9 червня на вулиці Чорнобильській — тварина загинула на місці від отриманих травм. Зоозахисники повідомляють, що пес породи бішон міг бути скинутий із шостого поверху. Поліція розслідує справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

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