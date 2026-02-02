Викинув собаку з сьомого поверху: яке покарання загрожує жителю Нетішина

Собака / © Getty Images

У Нетішині на Хмельниччині чоловіка підозрюють у тому, що він умисно викинув з вікна сьомого поверху 13-річного той-тер’єра, яким тимчасово опікувався. Від отриманих травм тварина загинула на місці.

Про це повідомляє “Судово-юридична газета”.

Апеляційний суд відхилив клопотання сторони захисту та залишив без змін ухвалу слідчого судді Нетішинського міського суду. Відтак чоловік перебуватиме під вартою до 14 березня 2026 року з альтернативою внесення застави у розмірі 166 400 гривень.

В апеляційній скарзі адвокат просив замінити тримання під вартою на особисте зобов’язання, посилаючись на стан здоров’я підозрюваного та, на його думку, відсутність ризиків неналежної процесуальної поведінки.

Однак суд зазначив, що чоловіка підозрюють у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Суд дійшов висновку, що матеріали справи підтверджують ризики переховування підозрюваного від слідства і суду, можливого впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню. Також враховано відсутність у нього міцних соціальних зв’язків.

Щодо стану здоров’я, апеляційний суд наголосив, що це не є підставою для пом’якшення запобіжного заходу, адже підозрюваний може отримувати необхідну медичну допомогу в умовах тримання під вартою.

