Виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: можливий ракетний удар по Україні — монітори
У ніч проти 28 вересня з аеродрому “Оленья” злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, і в разі бойового вильоту Україна може зазнати ракетного удару.
У ніч проти 28 вересня зафіксовано виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому “Оленья” у Мурманській області РФ.
Про це інформують моніторингові канали.
Якщо виліт є бойовим, українській ППО слід очікувати запусків крилатих ракет у проміжку між 3:30 і 4:30, а проліт ракет у повітряному просторі України — орієнтовно з 4:30 до 5:30.
За попередніми даними, противник може готувати масований ракетний удар по території України. Ту-95МС — це стратегічні бомбардувальники-ракетоносці, здатні нести ракети типу Х-101/555, які запускаються з повітряного простору РФ.
Під час попередніх атак виліт цих літаків зазвичай супроводжувався пусками по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема в центральних і західних областях України.
Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги вночі та зранку.
Громадян просять залишатися в укриттях під час повітряних тривог, не знімати та не публікувати роботу сил протиповітряної оборони, дотримуватися інформаційної тиші.