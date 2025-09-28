Виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: можливий ракетний удар по Україні — монітори

Ту-95МС

У ніч проти 28 вересня зафіксовано виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому “Оленья” у Мурманській області РФ.

Про це інформують моніторингові канали.

Якщо виліт є бойовим, українській ППО слід очікувати запусків крилатих ракет у проміжку між 3:30 і 4:30, а проліт ракет у повітряному просторі України — орієнтовно з 4:30 до 5:30.

За попередніми даними, противник може готувати масований ракетний удар по території України. Ту-95МС — це стратегічні бомбардувальники-ракетоносці, здатні нести ракети типу Х-101/555, які запускаються з повітряного простору РФ.

Під час попередніх атак виліт цих літаків зазвичай супроводжувався пусками по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема в центральних і західних областях України.

Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги вночі та зранку.

Громадян просять залишатися в укриттях під час повітряних тривог, не знімати та не публікувати роботу сил протиповітряної оборони, дотримуватися інформаційної тиші.