Виліт Ту-95МС: українців попередили про можливі ракетні пуски

Ту-95МС

Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому Оленья. У зв’язку з цим найближчим часом можливі пуски крилатих ракет повітряного базування — орієнтовно ближче до 06:00.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

У разі оголошення повітряної тривоги громадян закликають негайно пройти в укриття та дотримуватися правил безпеки. У Повітряних Силах наголосили, що підрозділи перебувають у готовності до відбиття можливого удару противника.

Нагадаємо, що у Києві фіксують наслідки комбінованої атаки: є постраждалий.