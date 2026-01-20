- Дата публікації
Виліт Ту-95МС: українців попередили про можливі ракетні пуски
Росія підняла у повітря Ту-95МС з Оленьї — українців попередили про можливі пуски крилатих ракет ближче до 06:00.
Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому Оленья. У зв’язку з цим найближчим часом можливі пуски крилатих ракет повітряного базування — орієнтовно ближче до 06:00.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
У разі оголошення повітряної тривоги громадян закликають негайно пройти в укриття та дотримуватися правил безпеки. У Повітряних Силах наголосили, що підрозділи перебувають у готовності до відбиття можливого удару противника.
