Вилучення 10 копійок з обігу та нові правила перетину кордону: що зміниться для українців від 1 жовтня

Українців очікують зміни у жовтні / © Getty Images

Реклама

Від 1 жовтня 2025 року в Україні набуває чинності низка важливих змін, які стосуватимуться пенсіонерів, працівників торгівлі, користувачів банківських послуг і сім’ї з дітьми.

ТСН.ua пише про важливі зміни від 1 жовтня.

Пенсії та соцвиплати: що зміниться

Від 1 жовтня частина пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги можуть втратити виплати. Саме до цього дня потрібно було пройти обов’язкову ідентифікацію. Зробити це можна у сервісному центрі ПФУ, через відеозв’язок, за допомогою «Дія. Підпис в електронному кабінеті». Для тих, хто за кордоном — потрібно звернутися до консульства.

Реклама

Пенсіонерам від 70 років держава автоматично нарахує надбавку:

70–74 роки — 300 грн

75–79 років — 456 грн

80+ років — 570 грн

Окремо для самотніх людей старше 80 років, які потребують стороннього догляду, передбачена доплата після підтвердження медичною довідкою та довідкою про склад сім’ї.

Переведення годинників на зимовий час

Наприкінці жовтня в Україні традиційно відбувається перехід на зимовий час. В останню неділю місяця — 2025 року це 26 жовтня — о 04:00 необхідно перевести стрілки годинників на 1 годину назад.

Опалювальний сезон 2025/2026

Відповідно до постанови уряду щодо постачання теплової енергії рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Водночас влада має враховувати кліматичні умови.

Реклама

Тепло подають до будинків після того, як протягом трьох діб середня температура не перевищує +8 градусів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 11 вересня інформувала, що інфраструктура готова до опалювального сезону на понад 80% по основних секторах. В Україні підготували до холодів 115 тисяч будинків і майже 22 тисяч об’єктів соцсфери.

Грошові перекази з картки на картку

Від 1 жовтня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила здійснення переказів з картки на картку. Як повідомляє Національний банк України, вони базуватимуться на технології відкритого банкінгу та забезпечать повну ідентифікацію учасників кожної транзакції.

Нововведення покликане зробити фінансові операції більш прозорими, безпечними та знизити ризики шахрайства.

Реклама

Базова соціальна допомога

Від 1 жовтня оформити базову соціальну допомогу зможуть усі категорії людей, чий фінансово-майновий стан відповідатиме критеріям.

До цього, влітку 2025 року, системою змогли скористатися лише ті, хто уже мав соціальні виплати, а від жовтня на допомогу можуть подати усі інші охочі.

Допомога призначається строком на шість місяців та має можливість автоматичного подовження на два роки.

Зміна правил перетину кордонів ЄС для українців

Від 12 жовтня змінюються правила перетину кордонів ЄС для громадян України — Євросоюз запускає систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES).

Реклама

Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, зокрема України.

Ця система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування).

Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація, під час неї збирається така інформація:

фото обличчя

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років)

дані закордонного паспорта

дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді

Для цього усі пасажири транспортних засобів мають виходити для проходження біометрії.

Реклама

Якщо ви подорожуєте потягом, процедура залежатиме від пункту пропуску, тобто може відрізнятися.

Ви не зможете заїхати на територію ЄС у разі відмови надати біометричні дані.

НБУ вилучатиме з обігу 10 копійок

Нацбанк України від 1 жовтня почне поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок.

Водночас вони залишаються законним платіжним засобом: торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки й надалі прийматимуть їх для розрахунків та проведення операцій. Тобто українцям не треба спеціально здавати або обмінювати такі монети.