Вимагач лякав вдову бізнесмена гранатою через "борг" у понад мільйон доларів: фото

Затримання вимагача у Борисполі / © Національна поліція України

Вдова співвласника мережі супермаркетів, яка проживає у Харкові, понад рік отримувала погрози від невідомого їй чоловіка. Вимагач вимагав повернути борг — 1,2 млн доларів, які вона отримала від партнера свого покійного чоловіка за його частку в бізнесі.

Як повідомили у Нацполіції, щоб змусити жінку віддати гроші, зловмисник навіть чіпляв гранату до її автомобіля.

Після того, як предмет, схожий на бойову гранату, був прикріплений до дна автівки, вимагач зателефонував вдові бізнесмена і заявив, що для неї це — «останнє попередження».

«У ході слідства встановлено, що 51-річний житель Запоріжжя з кримінальним минулим отримав від спільної знайомої інформацію про кошти, що залишилися жінці після смерті її чоловіка. Зловмисник подзвонив підприємниці та заявив, що вона повинна передати йому 1,2 мільйона доларів, посилаючись на вигаданий „борг“ покійного, однак жодних підтверджуючих документів не надав», — розповіли подробиці у поліції.

Граната під автомобілем жертви вимагача / © Національна поліція України

12 листопада за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області правоохоронці провели обшуки на території Харківської, Сумської, Київської областей та у місті Запоріжжі.

Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, з яких здійснювалися дзвінки потерпілій, вогнепальну зброю, гранати та чорнові записи.

Вимагача затримали у місті Борисполі на Київщині. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідство триває. Наразі поліцейські встановлюють повне коло причетних до протиправної діяльності осіб для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше у Житомирі затримали за вимагання 63-річного чоловіка майже одразу після того, як він вийшов під заставу зі слідчого ізолятора. Під слідством він перебував також за вимагання.