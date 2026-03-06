Вимагав хабар за повернення речових доказів: на Одещині викрили суддю

Хабар для судді / © Офіс Генерального прокурора

В Одеській області затримали суддю Ренійського районного суду за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За суму трохи більшу, ніж 1000 доларів він пообіцяв закрити справу і повернути речові докази.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Як встановило слідство, суддя розглядав справу про адміністративне правопорушення щодо притягнення до відповідальності місцевого мешканця та вирішення долі вилучених у нього тютюнових виробів без марок акцизного податку, які він перевозив.

При цьому суддя натякнув, що можна уникнути конфіскації цього товару, якщо його в цьому «зацікавити».

Під час одержання 800 євро та 300 доларів суддю затримали співробітники СБУ.

До Вищої ради правосуддя внесено подання про надання згоди на утримання судді під вартою. Крім того, до Вищого антикорупційного суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше суддю із Закарпаття затримали після отримання хабаря за ухвалення потрібного рішення. «Служителя Феміди» роз’яснив учасниці судового процесу, як і коли їй потрібно подавати клопотання, щоб воно не потрапило на розгляд до іншого слідчого судді. За це він попросив у неї «на хлєбушек».