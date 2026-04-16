Виманив із дому бабусі: на Дніпропетровщині заарештували чоловіка за зґвалтування дитини

Дівчина (ілюстративне фото) / © Freepik

Реклама

У Павлоградському районі правоохоронці взяли під варту 42-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини та незаконному проникненні до приватного володіння. За рішенням суду затриманий перебуватиме в слідчому ізоляторі без права внесення застави.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, злочин стався у липні 2025 року. Підозрюваний, який був знайомим родини потерпілої, приїхав до будинку, де дівчинка гостювала у дідуся та бабусі. Чоловік виманив дитину на подвір’я під приводом розмови, після чого переліз через паркан та, застосувавши силу, вчинив зґвалтування.

Реклама

Повідомляється, що через залякування дівчинка тривалий час приховувала факт насильства. Про злочин стало відомо лише після того, як дитина наважилася розповісти про пережите батькам, які одразу звернулися до поліції.

Слідчі провели допит потерпілої за методикою «зеленої кімнати» за участю психологів. Факт вчинення злочину підтверджено низкою судових експертиз. Також під час затримання у фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами комунікації з дитиною.

Керівник Павлоградської окружної прокуратури Анатолій Кузьменко повідомив, що підозрюваний своєї провини не визнає.

«Найбільш ганебним є те, що він скористався довірою дитини, яка його знала. Попри невизнання вини, зібрано достатньо доказів, зокрема висновки експертиз і показання, які підтверджують його причетність до злочину. Наша позиція незмінна — максимальне покарання за зламане життя дитини», — наголосив керівник окружної прокуратури Анатолій Кузьменко.

Реклама

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

