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Вимоги Кремля щодо іноземних військ в Україні: Зеленський різко відповів
Президент України Володимир Зеленський розкритикував ідею узгоджувати з Росією розміщення іноземних військових на території України після завершення війни.
Про це глава держави висловився в інтерв’ю BBC.
З його слів, Російська Федерація як країна-агресорка не повинна впливати на рішення щодо українських гарантій безпеки.
«Не можна говорити про гарантії безпеки для жертви й обговорювати складові цих гарантій з агресором», — заявив Зеленський.
Президент також навів приклад США, які розміщують свої військові бази, системи протиповітряної оборони Patriot та інші засоби захисту в країнах Близького Сходу, що не є членами НАТО. При цьому Вашингтон не питає дозволу в Ірану на присутність своїх військ і озброєння в цих державах.