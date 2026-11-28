Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський розкритикував ідею узгоджувати з Росією розміщення іноземних військових на території України після завершення війни.

Про це глава держави висловився в інтерв’ю BBC.

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З його слів, Російська Федерація як країна-агресорка не повинна впливати на рішення щодо українських гарантій безпеки.

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«Не можна говорити про гарантії безпеки для жертви й обговорювати складові цих гарантій з агресором», — заявив Зеленський.

Президент також навів приклад США, які розміщують свої військові бази, системи протиповітряної оборони Patriot та інші засоби захисту в країнах Близького Сходу, що не є членами НАТО. При цьому Вашингтон не питає дозволу в Ірану на присутність своїх військ і озброєння в цих державах.

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