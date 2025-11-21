- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 690
- Час на прочитання
- 1 хв
Вимоги мирного плану Трампа та пошкодження в українських містах: головні новини ночі 21 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі 21 листопада 2025 року:
США очікують від України погодити мирний план до 27 листопада - ЗМІ
У Харкові зафіксовано удар дрона по Слобідському району: наслідки уточнюються
У Запоріжжі зростає кількість постраждалих після ворожої атаки
Внаслідок ворожої атаки в Одесі є постраждалі: пошкоджено житловий будинок і підприємство
У Криму лунають вибухи: повідомляють про "бавовну" у Феодосії та біля аеродрому