ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
690
Час на прочитання
1 хв

Вимоги мирного плану Трампа та пошкодження в українських містах: головні новини ночі 21 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі 21 листопада 2025 року:

  • США очікують від України погодити мирний план до 27 листопада - ЗМІ Читати далі –>

  • У Харкові зафіксовано удар дрона по Слобідському району: наслідки уточнюються Читати далі –>

  • У Запоріжжі зростає кількість постраждалих після ворожої атаки Читати далі –>

  • Внаслідок ворожої атаки в Одесі є постраждалі: пошкоджено житловий будинок і підприємство Читати далі –>

  • У Криму лунають вибухи: повідомляють про “бавовну” у Феодосії та біля аеродрому Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
690
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie