Вимушені відключення світла по всій країні: "Укренерго" оприлюднило графіки на 8 листопада

Відключення світла 8 листопада запроваджено по всій Україні / © ТСН

Відключення світла по всій Україні — це вимушений крок, який запровадять у суботу, 8 листопада. Причиною такого рішення є значний дефіцит в енергосистемі, який виник внаслідок постійних масованих ракетно-дронових атак росіян на українські енергооб’єкти.

Про це повідомили в «Укренерго».

Коли і для кого діятимуть обмеження

«Укренерго» анонсувало застосування двох основних видів графіків: Графіків погодинних відключень для побутових споживачів та Графіків обмеження потужності для промислових підприємств.

Графіки погодинних відключень:

Час дії: З 08:00 до 21:00.

Обсяг: Від 1 до 2 черг одночасно.

Це означає, що протягом 13 годин побутові споживачі в усіх регіонах України зіштовхнуться з періодичним відключенням електропостачання.

Графіки обмеження потужності:

Час дії: З 07:00 до 22:00.

Призначення: Застосовуватимуться для промислових споживачів.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликали в «Укренерго».

Енергетики також попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись залежно від оперативної ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, в Раді відповіли, чи вдасться РФ занурити Україну в тотальну темряву. Нардеп від «Слуги народу» Сергій Нагорняк запевняє, що масштабного апокаліпсиса зі світлом, якого прагне досягнути Росія, не буде.