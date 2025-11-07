- Дата публікації
Вимушені відключення світла по всій країні: "Укренерго" оприлюднило графіки на 8 листопада
Через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак «Укренерго» запровадило графіки відключень в усіх регіонах, які діятимуть протягом 13 годин.
Відключення світла по всій Україні — це вимушений крок, який запровадять у суботу, 8 листопада. Причиною такого рішення є значний дефіцит в енергосистемі, який виник внаслідок постійних масованих ракетно-дронових атак росіян на українські енергооб’єкти.
Про це повідомили в «Укренерго».
Коли і для кого діятимуть обмеження
«Укренерго» анонсувало застосування двох основних видів графіків: Графіків погодинних відключень для побутових споживачів та Графіків обмеження потужності для промислових підприємств.
Графіки погодинних відключень:
Час дії: З 08:00 до 21:00.
Обсяг: Від 1 до 2 черг одночасно.
Це означає, що протягом 13 годин побутові споживачі в усіх регіонах України зіштовхнуться з періодичним відключенням електропостачання.
Графіки обмеження потужності:
Час дії: З 07:00 до 22:00.
Призначення: Застосовуватимуться для промислових споживачів.
«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликали в «Укренерго».
Енергетики також попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись залежно від оперативної ситуації в енергосистемі.
