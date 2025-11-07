ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1009
Час на прочитання
1 хв

Вимушені відключення світла по всій країні: "Укренерго" оприлюднило графіки на 8 листопада

Через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак «Укренерго» запровадило графіки відключень в усіх регіонах, які діятимуть протягом 13 годин.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Ігнатюк Тетяна Ігнатюк
Відключення світла

Відключення світла 8 листопада запроваджено по всій Україні / © ТСН

Відключення світла по всій Україні — це вимушений крок, який запровадять у суботу, 8 листопада. Причиною такого рішення є значний дефіцит в енергосистемі, який виник внаслідок постійних масованих ракетно-дронових атак росіян на українські енергооб’єкти.

Про це повідомили в «Укренерго».

Коли і для кого діятимуть обмеження

«Укренерго» анонсувало застосування двох основних видів графіків: Графіків погодинних відключень для побутових споживачів та Графіків обмеження потужності для промислових підприємств.

Графіки погодинних відключень:

  • Час дії: З 08:00 до 21:00.

  • Обсяг: Від 1 до 2 черг одночасно.

Це означає, що протягом 13 годин побутові споживачі в усіх регіонах України зіштовхнуться з періодичним відключенням електропостачання.

Графіки обмеження потужності:

  • Час дії: З 07:00 до 22:00.

  • Призначення: Застосовуватимуться для промислових споживачів.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликали в «Укренерго».

Енергетики також попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись залежно від оперативної ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, в Раді відповіли, чи вдасться РФ занурити Україну в тотальну темряву. Нардеп від «Слуги народу» Сергій Нагорняк запевняє, що масштабного апокаліпсиса зі світлом, якого прагне досягнути Росія, не буде.

Дата публікації
Кількість переглядів
1009
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie