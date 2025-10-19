ТСН у соціальних мережах

470
1 хв

У понеділок електроенергію дадуть не всім: попередження "Укренерго" на 20 жовтня

20 жовтня в усіх регіонах України від 06:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Завтра, 20 жовтня, у всіх регіонах України від 06:00 до 22:00 будуть введені графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє компанії "Укренерго"

Причиною обмежень називають наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У Чернігівській області оператор системи розподілу наразі застосовує погодинні відключення для побутових споживачів.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", — наголошують у "Укренерго".

Компанія також закликала громадян споживати електроенергію ощадливо, щоб уникнути додаткових складнощів у роботі енергосистеми.

Раніше повідомлялось, що в Україні запроваджують графіки відключень електроенергії для споживачів, щоб підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

