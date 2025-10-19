- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 470
- Час на прочитання
- 1 хв
У понеділок електроенергію дадуть не всім: попередження "Укренерго" на 20 жовтня
20 жовтня в усіх регіонах України від 06:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Завтра, 20 жовтня, у всіх регіонах України від 06:00 до 22:00 будуть введені графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє компанії "Укренерго"
Причиною обмежень називають наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
У Чернігівській області оператор системи розподілу наразі застосовує погодинні відключення для побутових споживачів.
"Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", — наголошують у "Укренерго".
Компанія також закликала громадян споживати електроенергію ощадливо, щоб уникнути додаткових складнощів у роботі енергосистеми.
Раніше повідомлялось, що в Україні запроваджують графіки відключень електроенергії для споживачів, щоб підтримувати стабільну роботу енергосистеми.