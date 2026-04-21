Вимирають 300 тисяч щороку: Україна стрімко втрачає населення - демографи

Демографія України

Реклама

В Україні фіксується стрімке скорочення населення — щороку країна втрачає близько 300 тисяч людей навіть без урахування наслідків війни.

Про це заявив голова «Офісу міграційної політики» Василь Воскобойник в коментарі “24 Каналу”.

За його словами, негативна тенденція триває вже не перший рік.

Реклама

«Суто демографічно ми вимираємо зі швидкістю 300 тисяч людей на рік. Це без урахування жодних військових дій», — зазначив експерт.

Він пояснив, що щороку в Україні помирає близько 450–500 тисяч людей, тоді як народжується лише 200–250 тисяч. 2025 року, за оцінками, кількість новонароджених скоротилася до 170–180 тисяч.

Таким чином, на одного народженого припадає приблизно троє померлих.

Експерти наголошують, що проблема має системний характер і почала загострюватися ще з середини 2000-х років. Війна лише посилила ці процеси.

Реклама

Демографічна криза в Україні — останні новини

Нагадаємо, демографічна ситуація в Україні тривожна. Видання CNN нещодавно опублікувало матеріал: західні журналісти стверджують, що Україна перетворюється на країну вдів та сиріт, а народжуваність впала до критичної межі через хронічний стрес, війну та фізіологічні патології у жінок.

Зазначимо також, що держава збільшила допомогу у разі народження дитини та запровадила нові виплати.

Раніше глава Офісу міграційної політики Василь Воскобойник заявив, що після завершення війни і відкриття кордонів Україна може зіткнутися з ситуацією, коли 1-1,5 млн наших співвітчизників виїдуть за кордон назавжди.

Також повідомлялось, що українцям, які проживають в Ірландії, запропонують «щедрий» пакет допомоги для повернення додому, оскільки уряд планує скасувати всі контракти на розміщення біженців протягом року.