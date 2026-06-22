"Виніс дружину на руках": історія порятунку родини у Запоріжжі, чий дім знищив російський "Шахед"

Пожежа / © pixabay.com

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У ніч проти понеділка, 22 червня, російські окупаційні війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе на Запоріжжя. Ворог поцілив у нежитлову забудову та приватний сектор міста — один із будинків знищено вщент, а його власникові довелося самотужжю рятувати дружину з вогню.

Про наслідки ворожого обстрілу та перші хвилини після вибуху розповіли очевидці подій в етері «Новини.LIVE».

«Двері заклинило, вилізали через вікно»

На місці одного з прильотів у приватному секторі наразі триває ліквідація пожежі та розбір завалів. Власник повністю зруйнованої оселі згадує, що удар був раптовим, а після вибуху будівлю миттєво охопило полум’я.

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Через деформацію стін вихід із приміщення заблокувало. Чоловік не розгубився, розбив вікно і на руках виніс свою травмовану дружину на вулицю. Наразі жінку госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

Є загибла, поранені діти

За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, нічний наліт «Шахедів» призвів до жертв серед цивільного населення.

Внаслідок терористичної атаки РФ одна жінка загинула. Ще троє людей отримали поранення різного ступеня важкості — серед постраждалих є 11-річний хлопчик.

На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби, рятувальники та волонтери. Спеціалісти фіксують руйнування та надають психологічну допомогу постраждалим містянам.

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Нагадаємо, напередодні російські окупаційні війська атакували приватне домоволодіння в одному з районів Запоріжжя, внаслідок чого спалахнула пожежа, а двоє людей дістали поранень.

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