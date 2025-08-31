Виноградники на Черкащині: як зміна клімату вплине на аграрну галузь України

Вплив потепління на природу України / © ТСН.ua

Глобальне потепління — зміна клімату може кардинально змінити аграрну карту України, змусивши традиційні для півдня культури, зокрема виноградники та сади, «мігрувати» на північ.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко сказала про це в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами екологині, через нестачу води традиційні виноградники південних регіонів опиняться під загрозою. Натомість, сприятливіші умови для їхнього вирощування з’являться у Черкаській та навіть Київській областях.

Якщо не вжити заходів, ці зміни можуть призвести до серйозних соціально-економічних наслідків. Україна ризикує зменшити виробництво власних продуктів, посилити залежність від імпорту та зіткнутися із занепадом сільських територій на півдні.

Тетяна Тимочко також наголосила, що глобальне потепління впливає не лише на сільське господарство, а й на всю екосистему країни. Весна настає раніше, що подовжує вегетаційний сезон, змінює міграційні маршрути птахів та цикли розмноження тварин.

Одним із проявів цих змін є поява нових видів комах-шкідників та агресивних бур’янів, таких як амброзія, які раніше не були поширені в Україні. Водночас, деякі традиційні види флори та фауни можуть зникнути.

Тим часом бур’яни і клопи захоплюють Україну. Екологи вже прокоментували зміни клімату в Україні, адже глобальне потепління вже відчутно позначається на погоді та світу природи в Україні. Деякі види зникають, а інші — навпаки з’являються.